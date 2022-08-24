  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD'den flaş Ukrayna iddiası: Sahte referandum iddiası!

ABD'den flaş Ukrayna iddiası: Sahte referandum iddiası!

ABD'den flaş Ukrayna iddiası: Sahte referandum iddiası!

ABD, Rusya'nın Ukrayna'da bu hafta 'sahte' referandum ilan edebileceğini açıkladı.

Beyaz Saray ulusal güvenlik sözcüsü John Kirby yaptığı basın açıklamasında, Moskova'nın yetkililere Ukrayna'da sahte referandumlar düzenlemeye hazırlanma talimatı verdiğini ve ilk duyurunun muhtemelen bu hafta geleceğini söyledi.

Etiketler referandum rusya ukrayna
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mersin'den tarih fışkırdı! Antik limanda Roma külçeleri bulundu
Dolardan yeni zirve! Euro ve altın kritik sınırda
Solmaz Çiros'un sınırları zorlayan dansı sosyal medyada olay oldu
AKOM saat verip uyardı: Dolu ve sağanak fena vuracak
Masterchef Burcu yeni imajıyla tam not aldı! Bambaşka biri oldu
Maaş promosyonu rekoru kırıldı: 41 bin 500 TL ödenecek!
Türk tarihi için büyük keşif! Bilge Kağan ve Kül Tigin'in babasının külliyesi bulundu
Ünlü ekonomistten dolar kuru için korkutan uyarı geldi
Zaten bir bu eksikti! Şu an Türkiye'nin başının yeni belasına bakıyorsunuz!
Cüneyt Özdemir ile Kemal Öztürk birbirine girdi