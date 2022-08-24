ABD'den flaş Ukrayna iddiası: Sahte referandum iddiası!
ABD, Rusya'nın Ukrayna'da bu hafta 'sahte' referandum ilan edebileceğini açıkladı.
Beyaz Saray ulusal güvenlik sözcüsü John Kirby yaptığı basın açıklamasında, Moskova'nın yetkililere Ukrayna'da sahte referandumlar düzenlemeye hazırlanma talimatı verdiğini ve ilk duyurunun muhtemelen bu hafta geleceğini söyledi.
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