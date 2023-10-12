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ABD'den ''güvenli koridor'' açıklaması

ABD'den ''güvenli koridor'' açıklaması
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Filistin çatışmasında sivillerin hedef olmaması gerektiğini belirterek, ''Gazze'de siviller için güvenli bir koridor oluşturulması için çalışıyoruz.'' dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Filistin gerilimine ilişkin açıklamalar yaptı.

"Siviller askeri operasyonların hedefi olmamalı" diyen Blinken, Gazze'de siviller için güvenli bir koridor oluşturulması için çalıştıklarını söyledi.

Blinken, "İsrail ölçeğinde düşünürseniz burada yaşanan 11 Eylül saldırısına eşitti." diye konuştu.

Blinken, İsrail ve Ürdün'ün ardından Katar, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne de gidecek.

NETANYAHU-AUSTIN GÖRÜŞECEK

Öte yandan Reuters, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yarın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşeceğini duyurdu.

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Etiketler abd israil filistin güvenli koridor
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