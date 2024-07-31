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ABD'den Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesine ilişkin açıklama

ABD'den Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesine ilişkin açıklama
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesine ilişkin "Gazze'de ateşkes artık zorunluluk" dedi.

ABD'den Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutta suikast sonucu öldürülmesinin ardından ilk resmi açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Gazze'de ateşkes artık zorunluluk" dedi. Blinken, suikasttan haberdar olmadıklarını da öne sürdü.

ABD'NİN 'TERÖRİSTLER LİSTESİ'NDEYDİ

58 yaşında öldürülen Haniye, ABD'nin kendisini 'teröristler listesine' eklediği 2018'den beri Katar'da yaşıyordu.

Etiketler haniye suikast abd
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