  3. ABD'den Hürmüz Boğazı iddiası: ''Tankerler geçmeye başladı''

ABD'den Hürmüz Boğazı iddiası: ''Tankerler geçmeye başladı''

ABD'den Hürmüz Boğazı iddiası: ''Tankerler geçmeye başladı''
Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan yavaş yavaş geçmeye başladığını öne sürdü.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett CNBC'nin "Squawk Box" programına katılarak İran savaşının petrol ve doğal gaz fiyatlarına etkisi ile ekonominin durumuna dair açıklamalarda bulundu. Hassett, petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya başladığını, İran'ın söz konusu nakliye yolundaki trafiği engelleme eylemlerinin ABD ekonomisine zarar vermediğini belirtti. Hassett, "Tankerlerin boğazdan yavaş yavaş geçmeye başladığını görüyorsunuz ve bence bu, İran'ın ne kadar az kaynağı kaldığının bir işareti. Kısa vadede bunun sona ereceğine dair çok iyimseriz ve gemiler rafinerilere ulaştıktan sonra birkaç hafta boyunca fiyatlara yansımaları olacaktır" ifadelerini kullandı. Hassett, Orta Doğu'dan gelen arz düşüşünü karşılamak için Asya'nın ABD'ye eskisi kadar rafine petrol ihraç etmeyebileceğinden endişe duyulduğunu söyledi.

Hürmüz Boğazı'nın stratejik önemi

Dünya petrol ticaretinin önemli bir kısmının geçtiği Hürmüz Boğazı, küresel enerji güvenliği açısından kritik bir geçiş noktası olarak kabul ediliyor. Basra Körfezi'ni Umman Denizi ve Hint Okyanusu'na bağlayan boğazdan kriz öncesi günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol taşınıyordu. İran'ın kapatması ve saldırı tehdidinde bulunmasının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiği durma noktasına geldi. Boğazın kapatılması tarihteki en büyük petrol arzı kesintisine yol açtı.

İHA

72 yaşında hurda toplayarak yaşamını sürdüren Ümmi teyze tek hamlesiyle Türkiye'nin en zengini oldu!
72 yaşında hurda toplayarak yaşamını sürdüren Ümmi teyze tek hamlesiyle Türkiye'nin en zengini oldu!
Bankaların 0 faizli kredilerinde rekor: Faizsiz krediler 150 bin TL'ye ulaştı!
Bankaların 0 faizli kredilerinde rekor: Faizsiz krediler 150 bin TL'ye ulaştı!
Bakan Çiftçi kafa karıştıran multimedya yasağının detaylarını anlattı
Bakan Çiftçi kafa karıştıran multimedya yasağının detaylarını anlattı
Yalancı bahara veda edin... Yağışlar geri geliyor; bayram tatilinin hava durumu belli oldu
Yalancı bahara veda edin... Yağışlar geri geliyor; bayram tatilinin hava durumu belli oldu
Tepkilerin odağındaki dizinin ipi çekildi: Erken final kararı verildi!
Tepkilerin odağındaki dizinin ipi çekildi: Erken final kararı verildi!
Vurup yaralı halde bırakmışlar... Türkiye'nin en eşsiz canlılarından biri bu halde görüntülendi
Vurup yaralı halde bırakmışlar... Türkiye'nin en eşsiz canlılarından biri bu halde görüntülendi
Hakimle tartıştığı için hapse atılan sanık karara itiraz edip tazminat kazandı!
Hakimle tartıştığı için hapse atılan sanık karara itiraz edip tazminat kazandı!
Bu görüntüleri izlerken donabilirsiniz: Karadeniz'in buz gibi sularına meydan okudu
Bu görüntüleri izlerken donabilirsiniz: Karadeniz'in buz gibi sularına meydan okudu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İzmir'deki taksici cinayetinde kan donduran görüntüler İzmir'deki taksici cinayetinde kan donduran görüntüler Akaryakıt fiyatlarına bir savaş zammı daha: Koşun depoları fulleyin! Akaryakıt fiyatlarına bir savaş zammı daha: Koşun depoları fulleyin! Yalancı bahara veda edin... Yağışlar geri geliyor; bayram tatilinin hava durumu belli oldu Yalancı bahara veda edin... Yağışlar geri geliyor; bayram tatilinin hava durumu belli oldu CHP lideri Özgür Özel: ''Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 452 Milyon TL'lik serveti var!" CHP lideri Özgür Özel: ''Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 452 Milyon TL'lik serveti var!" Bu görüntüleri izlerken donabilirsiniz: Karadeniz'in buz gibi sularına meydan okudu Bu görüntüleri izlerken donabilirsiniz: Karadeniz'in buz gibi sularına meydan okudu Hakimle tartıştığı için hapse atılan sanık karara itiraz edip tazminat kazandı! Hakimle tartıştığı için hapse atılan sanık karara itiraz edip tazminat kazandı! Ekrem İmamoğlu aday olamazsa kim olmalı anketinde sürpriz isim! Ekrem İmamoğlu aday olamazsa kim olmalı anketinde sürpriz isim! Minik çocuğun 7 yıllık esareti çöp evde bitmişti... Adını bile yanlış biliyormuş Minik çocuğun 7 yıllık esareti çöp evde bitmişti... Adını bile yanlış biliyormuş Gençlerin istinat duvarı üstündeki sohbeti feci bitti! Gençlerin istinat duvarı üstündeki sohbeti feci bitti! AK Parti'ye geçen belediye başkanından olay iddia: ''Özgür Özel eşimi arayıp...'' AK Parti'ye geçen belediye başkanından olay iddia: ''Özgür Özel eşimi arayıp...''
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Emniyet sabit radarların yerlerini tek tek açıkladı Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Emniyet sabit radarların yerlerini tek tek açıkladı Sokak ortasındaki silahlı kavgada, yoldan geçen bir genç kız vurularak öldü! Sokak ortasındaki silahlı kavgada, yoldan geçen bir genç kız vurularak öldü! Fatih Altaylı beynindeki tümör nedeniyle ameliyata alındı Fatih Altaylı beynindeki tümör nedeniyle ameliyata alındı Vurup yaralı halde bırakmışlar... Türkiye'nin en eşsiz canlılarından biri bu halde görüntülendi Vurup yaralı halde bırakmışlar... Türkiye'nin en eşsiz canlılarından biri bu halde görüntülendi Füzeler hastaneyi vurdu! Bu savaş değil, bir katliam! Füzeler hastaneyi vurdu! Bu savaş değil, bir katliam! Bankaların 0 faizli kredilerinde rekor: Faizsiz krediler 150 bin TL'ye ulaştı! Bankaların 0 faizli kredilerinde rekor: Faizsiz krediler 150 bin TL'ye ulaştı! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş hakkında olay iddia: Resti çekti, masaya yumruğunu vurdu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş hakkında olay iddia: Resti çekti, masaya yumruğunu vurdu 72 yaşında hurda toplayarak yaşamını sürdüren Ümmi teyze tek hamlesiyle Türkiye'nin en zengini oldu! 72 yaşında hurda toplayarak yaşamını sürdüren Ümmi teyze tek hamlesiyle Türkiye'nin en zengini oldu! Tepkilerin odağındaki dizinin ipi çekildi: Erken final kararı verildi! Tepkilerin odağındaki dizinin ipi çekildi: Erken final kararı verildi! AYM'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararnamesine fren AYM'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararnamesine fren