  ABD'den İran petrolü için sürpriz karar

Küresel petrol arzında yaşanan sıkışıklık ve fiyatların rekor seviyelere çıkması üzerine ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, denizde bekleyen İran petrolünün satışına izin veren, dar kapsamlı ve kısa süreli bir genel lisans yayımladıklarını bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, halihazırda denizde olan İran petrolünün satışına izin veren, dar kapsamlı ve kısa vadeli bir genel lisans yayımlandığını belirtti. Bu geçici ve kısa vadeli iznin yalnızca nakliye aşamasında olan petrol ile sınırlı olduğunu kaydeden Bessent, yeni alımlara veya üretime izin verilmediğini aktardı.

Besent, yaptırım altındaki İran petrolünün Çin tarafından ucuza stoklandığını vurgulayarak, bu mevcut arzın geçici olarak serbest bırakılmasıyla ABD'nin yaklaşık 140 milyon varil petrolü hızla küresel piyasaya sunacağını, böylece dünya çapındaki enerji miktarının artacağını ve İran'ı sorumlu tuttuğu arz üzerindeki geçici baskıların hafifletilmesine yardımcı olunacağına dikkati çekti. Bessent, “'Destansı Öfke Operasyonuna' devam ederken, fiyatları düşük tutmak için İran'ın petrolünü Tahran'a karşı kullanacağız. İran'ın küresel enerji altyapısına yönelik terörist saldırılarına yanıt olarak Trump yönetimi, dünyaya enerji akışını en üst düzeye çıkarmak, küresel arzı güçlendirmek ve piyasa istikrarını sağlamak amacıyla Amerika'nın ekonomik ve askeri gücünü kullanmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın elde edilen gelirlerin kullanımında zorluk yaşayacağını, ABD'nin İran'a ve ülkenin uluslararası finans sistemine erişim imkanlarına yönelik azami baskısını sürdüreceğinin de altını çizdi. Bessent, “Şu anda yaşanacak herhangi bir kısa vadeli aksaklık, nihayetinde Amerikalılar için uzun vadeli ekonomik kazançlara dönüşecektir çünkü güvenlik olmadan refah da olmaz” değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran Uğurcan Çakır'a 3 talip birden çıktı
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran Uğurcan Çakır'a 3 talip birden çıktı
Diziyi izleyen soluğu burada alıyor: Otellerin doluluk oranı yüzde 99!
Diziyi izleyen soluğu burada alıyor: Otellerin doluluk oranı yüzde 99!
Dolmuşta doğum sürprizi! Sancıları tutan kadın için herkes seferber oldu
Dolmuşta doğum sürprizi! Sancıları tutan kadın için herkes seferber oldu
Çocukların kavgası katliama dönüştü: Ölü ve yaralılar var!
Çocukların kavgası katliama dönüştü: Ölü ve yaralılar var!
Bayram günü fırına kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
Bayram günü fırına kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
İstanbul'da sağanak sonrası barajların doluluk oranı açıklandı
İstanbul'da sağanak sonrası barajların doluluk oranı açıklandı
Sağanak tüm yurdu saracak! Meteoroloji'den 7 kent için sarı kodlu uyarı
Sağanak tüm yurdu saracak! Meteoroloji'den 7 kent için sarı kodlu uyarı
Vahşetin adresi bu kez mezarlık: Eşini öldürüp, baldızını yaraladı!
Vahşetin adresi bu kez mezarlık: Eşini öldürüp, baldızını yaraladı!
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Denizaltıdan füze ateşlendiği görüntüler olay oldu! DMM'den jet yalanlama Denizaltıdan füze ateşlendiği görüntüler olay oldu! DMM'den jet yalanlama Akaryakıta tarihi bir zam daha geliyor! Tarih belli oldu Akaryakıta tarihi bir zam daha geliyor! Tarih belli oldu Üç büyüklerden milli takımlara davet edilen futbolcular belli oldu Üç büyüklerden milli takımlara davet edilen futbolcular belli oldu ABD-İran savaşında şok gelişme: Trump ateşkes kapısını kapattı! ABD-İran savaşında şok gelişme: Trump ateşkes kapısını kapattı! Diziyi izleyen soluğu burada alıyor: Otellerin doluluk oranı yüzde 99! Diziyi izleyen soluğu burada alıyor: Otellerin doluluk oranı yüzde 99! Çocukların kavgası katliama dönüştü: Ölü ve yaralılar var! Çocukların kavgası katliama dönüştü: Ölü ve yaralılar var! Ankara'da metro istasyonunda bıçaklı kavga: Yaralılar var Ankara'da metro istasyonunda bıçaklı kavga: Yaralılar var Baba ile polis oğulları arasında çıkan kavga faciayla bitti Baba ile polis oğulları arasında çıkan kavga faciayla bitti Alkolün etkisindeki esnaf 19 yaşındaki müşterisini öldürdü! Alkolün etkisindeki esnaf 19 yaşındaki müşterisini öldürdü! Ünlü tatil cennetinde marina cehenneme döndü: Lüks yatlar alev alev yandı! Ünlü tatil cennetinde marina cehenneme döndü: Lüks yatlar alev alev yandı!
Sağanak tüm yurdu saracak! Meteoroloji'den 7 kent için sarı kodlu uyarı Sağanak tüm yurdu saracak! Meteoroloji'den 7 kent için sarı kodlu uyarı İstanbul'da sağanak sonrası barajların doluluk oranı açıklandı İstanbul'da sağanak sonrası barajların doluluk oranı açıklandı Türkiye'nin gözde tatil cennetinde site aidatları çıldırdı Türkiye'nin gözde tatil cennetinde site aidatları çıldırdı Yol kesip haraç isteyen şehir eşkıyaları dehşet saçtı: 3 kardeşten 1'i öldü Yol kesip haraç isteyen şehir eşkıyaları dehşet saçtı: 3 kardeşten 1'i öldü İsrail bir ülkeye daha saldırdı! Ankara ''Tehlikeli bir tırmanma'' diyerek tepki gösterdi İsrail bir ülkeye daha saldırdı! Ankara ''Tehlikeli bir tırmanma'' diyerek tepki gösterdi Ordu'da büyük panik: Sahile vuran insansız deniz aracı ekipleri alarma geçirdi Ordu'da büyük panik: Sahile vuran insansız deniz aracı ekipleri alarma geçirdi Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran Uğurcan Çakır'a 3 talip birden çıktı Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran Uğurcan Çakır'a 3 talip birden çıktı Savaş ortamında ters köşe yapan altında 43 yıl sonra bir ilk! Savaş ortamında ters köşe yapan altında 43 yıl sonra bir ilk! Petrol fiyatları için dünya ekonomisini altüst edecek tahmin Petrol fiyatları için dünya ekonomisini altüst edecek tahmin Vahşetin adresi bu kez mezarlık: Eşini öldürüp, baldızını yaraladı! Vahşetin adresi bu kez mezarlık: Eşini öldürüp, baldızını yaraladı!