  ABD'den İran'ın deniz yoluna kilit: 31 gemi geri döndürüldü, 17 savaş gemisi bölgede!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına yönelik deniz ablukasının bilançosunu açıkladı. Operasyon kapsamında 31 geminin rotasının değiştirildiğini belirten CENTCOM, 17 savaş gemisi, 100 uçak ve 10 bin askerle yürütülen ablukada 31 geminin geri döndürüldüğünü açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) sanal medya hesabından paylaşılan bilgi notu ve infografikle, İran limanlarına yönelik yürütülen deniz ablukasının sahadaki operasyonel detayları aktarıldı. Yapılan açıklamada, abluka operasyonları çerçevesinde ABD güçlerinin toplam 31 gemiye müdahale ederek yönlerini değiştirmeleri veya limana geri dönmeleri talimatını verdiği belirtildi.

Paylaşılan görselde, İran limanlarına hiçbir geminin giriş veya çıkışına izin verilmediği vurgulanırken, ablukanın sadece Orta Doğu'da değil daha geniş bir alanda uygulandığına dikkat çekildi. Talimat verilen gemilerin büyük çoğunluğunun ABD güçlerinin yönlendirmelerine uyduğu kaydedilirken, geri döndürülen gemilerin büyük bir kısmının petrol tankeri olduğu bilgisi paylaşıldı.

CENTCOM'un paylaştığı infografikte, ablukayı fiilen uygulayan askeri güce dair istatistiklere de yer verildi. Operasyon kapsamında sahada 10 binden fazla ABD askerinin görev yaptığı aktarıldı. Görev kuvveti içinde uçak gemileri, amfibi hücum gemileri ve güdümlü füze destroyerleri dahil olmak üzere 17'den fazla savaş gemisinin yer aldığı açıklandı. Ayrıca havada 100'ü aşkın savaş uçağı, helikopter, insansız hava aracı ve keşif-gözlem uçağının ablukaya destek verdiği bildirildi.

 

 

DHA

İslam Memiş'ten altın bombası: Hem hedef hem tarih verdi
İslam Memiş'ten altın bombası: Hem hedef hem tarih verdi
Bebek müjdesinin ardından tek celsede boşanan güzel oyuncudan olay ifadeler
Bebek müjdesinin ardından tek celsede boşanan güzel oyuncudan olay ifadeler
Kayıp olarak aranırken öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı
Kayıp olarak aranırken öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı
Ekranların güzel ismi kansere yakalandı: ''Bu yeni bir ben'e giden yolun başlangıcı''
Ekranların güzel ismi kansere yakalandı: ''Bu yeni bir ben'e giden yolun başlangıcı''
Hobi bahçesi düzenlemesi öncesi yıkımı krizi! Vatandaş ''mahkeme kararı tanınmıyor'' diye isyan etti
Hobi bahçesi düzenlemesi öncesi yıkımı krizi! Vatandaş ''mahkeme kararı tanınmıyor'' diye isyan etti
23 Nisan'da İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatılacak: İşte iptal edilen vapur seferleri
23 Nisan'da İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatılacak: İşte iptal edilen vapur seferleri
Öz annesine ve apartmana pompalı tüfekle mermi yağdırdı! Nedeni kahretti...
Öz annesine ve apartmana pompalı tüfekle mermi yağdırdı! Nedeni kahretti...
Türkiye'de Mart ayının en çok satan 10 otomobili belli oldu
Türkiye'de Mart ayının en çok satan 10 otomobili belli oldu
Erdoğan'ın başdanışmanı Gülistan Doku'nun katilini işaret etti Erdoğan'ın başdanışmanı Gülistan Doku'nun katilini işaret etti Yeni Akit Yine Şaşırtmadı: 23 Nisan coşkusunda öğretmenin eteğine savaş açtı! Yeni Akit Yine Şaşırtmadı: 23 Nisan coşkusunda öğretmenin eteğine savaş açtı! Bebek müjdesinin ardından tek celsede boşanan güzel oyuncudan olay ifadeler Bebek müjdesinin ardından tek celsede boşanan güzel oyuncudan olay ifadeler AK Partili Şamil Tayyar'dan belediyere yönelik operasyonlarla ilgili dikkat çeken iddia AK Partili Şamil Tayyar'dan belediyere yönelik operasyonlarla ilgili dikkat çeken iddia Akılalmaz dolandırıcılık taktiği esnafın isyanıyla ifşa oldu: Vallahi de pes, billahi de pes! Akılalmaz dolandırıcılık taktiği esnafın isyanıyla ifşa oldu: Vallahi de pes, billahi de pes! Sokak ortasında kız kaçırma cinayeti: 1 ölü, 2 yaralı Sokak ortasında kız kaçırma cinayeti: 1 ölü, 2 yaralı Erken emeklilik de, emekli olup çalışma dönemi de bitiyor Erken emeklilik de, emekli olup çalışma dönemi de bitiyor Ekranların güzel ismi kansere yakalandı: ''Bu yeni bir ben'e giden yolun başlangıcı'' Ekranların güzel ismi kansere yakalandı: ''Bu yeni bir ben'e giden yolun başlangıcı'' Hobi bahçesi düzenlemesi öncesi yıkımı krizi! Vatandaş ''mahkeme kararı tanınmıyor'' diye isyan etti Hobi bahçesi düzenlemesi öncesi yıkımı krizi! Vatandaş ''mahkeme kararı tanınmıyor'' diye isyan etti Galatasaray, TFF ile ipleri kopardı: Tüm ilişkilerimiz askıya alındı Galatasaray, TFF ile ipleri kopardı: Tüm ilişkilerimiz askıya alındı
Öz annesine ve apartmana pompalı tüfekle mermi yağdırdı! Nedeni kahretti... Öz annesine ve apartmana pompalı tüfekle mermi yağdırdı! Nedeni kahretti... AK Partili Efkan Ala'dan tartışma yaratan çıkışlar peş peşe geldi! AK Partili Efkan Ala'dan tartışma yaratan çıkışlar peş peşe geldi! 70'ine merdiven dayayan Yeşilçam'ın Afroditi'nden sürpriz hamle: Evleniyor! 70'ine merdiven dayayan Yeşilçam'ın Afroditi'nden sürpriz hamle: Evleniyor! ''Çocuklarıma kuruş yok'' demişti: İbrahim Tatlıses'in mal varlığı ortaya çıktı ''Çocuklarıma kuruş yok'' demişti: İbrahim Tatlıses'in mal varlığı ortaya çıktı İstanbul'da kan donduran olay: Anne ve babasını vurup kendi hayatına son verdi! İstanbul'da kan donduran olay: Anne ve babasını vurup kendi hayatına son verdi! Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için şartı belli oldu Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için şartı belli oldu Türkiye'de Mart ayının en çok satan 10 otomobili belli oldu Türkiye'de Mart ayının en çok satan 10 otomobili belli oldu Kayıp genci arama çalışmalarında başka bir ceset bulundu! Kayıp genci arama çalışmalarında başka bir ceset bulundu! Galatasaray'ın TFF restine Fenerbahçe'den olay yanıt Galatasaray'ın TFF restine Fenerbahçe'den olay yanıt Galatasaraylı taraftarlardan Günay Güvenç ve Ahmed Kutucu'ya tepki Galatasaraylı taraftarlardan Günay Güvenç ve Ahmed Kutucu'ya tepki