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  3. 28 Ekim 2020 13:22

ABD’den İsrail’e 14 bin kiloluk hediye bomba!

ABD dünyada yalnızca kendi envanterinde bulunan 14 bin kilo 'Sığınak Yok Eden Bomba'yı İsrail'e göndermeye hazırlanıyor.

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ABD, Orta Doğu’da İran ve Hizbullah’a karşı önlem almak için İsrail’e jest yapmaya hazırlanıyor. ABD ve İsrail medyasında yer alan habere göre, ABD ordusunun envanterinde bulunan GBU-57 adlı hassas güdümlü bombanın, İsrail´e verilmesi için ABD Kongre üyeleri Josh Goetheimer ve Brian Mast’ın, iki partili bir yasa tasarısı sunmayı planladığı açıklandı.

Yasa tasarısı ABD Kongresi’nde kabul edilirse, 14 bin kiloluk bombanın İsrail´e verileceği aktarıldı. “Sığınak Yok Eden Bomba” (Bunker Buster) olarak bilinen ve nükleer başlığa sahip olmayan GBU-57’nin en dayanıklı sığınakları bile yok ettiği ifade edildi.

Tahrip gücü yüksek bombanın, İran´ın herhangi bir nükleer santralini yok edebileceği belirtilirken bombanın şimdiye kadar sadece ABD ordusu tarafından kullanıldığı belirtildi.

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