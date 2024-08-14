ABD'den İsrail’e 20 milyar dolarlık silah

İsrail, Filistin'deki katliama, ABD Başkanı Biden "ateşkes" açıklamalarına devam ederken ABD, İsrail'e toplam değeri 20 milyar doları aşan bir silah satışına onay verdi.

Pentagon’a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı’nın açıklamasına göre ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’e 20 milyar doları aşan yeni silah satışını onayladı.

ABD’den İsrail’e satışına onay verilen beş ayrı pakette savaş uçakları, havadan havaya füzeler, tank ve top mühimmatlarıyla taktik araçlar yer aldı.

Toplam değeri 18,9 milyar doları bulan 50 adet F-15IA ve 25 adet F-15I savaş uçağıyla bunların ilgili mühimmatları, tüm satışın içindeki en büyük payı oluşturdu.

Ayrıca 30 adet orta menzilli havadan havaya füze sistemi (AMRAAM) ile 32 binden fazla tank mermisi ve diğer ilgili ekipmanlar da diğer paketlerde yer aldı.

Bunlara ilaveten 50 binden fazla top mermisiyle ilgili ekipmanların satışına da ayrı bir pakette onay verildi.

Toplam satış değeri 20,3 milyar doları bulan paket, Gazze’de ateşkes sürecinin belirsizliğini koruduğu ve bölgede gerginliğin yükseldiği bir dönemde onaylandı.

Silah satışını engelleyecek bir adımın ABD Kongresi’nden gelmesi beklenmiyor.