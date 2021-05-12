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ABD'den İsrail'e tam destek!

ABD'den İsrail'e tam destek!

ABD ABD Dışişleri Sözcüsü, TRT World muhabirinin, şehit edilen Filistinli çocukların fotoğraflarını görüp görmediğiyle ilgili sorusuna böyle yanıt verdi.

İsrail’in günlerdir uyguladığı şiddet ve zulme rağmen ABD’den gelen açıklamalar İsrail’i destekler nitelikte oldu. Beyaz Saray ve Dışişleri Sözcüleri, İsrail’in kendini savunma hakkı olduğunu söyledi.

SORU KARŞISINDA DURAKLADI
TRT World Muhabiri Yunus Paksoy’la Dışişleri Sözcüsü Ned Price’ın diyaloğu da ABD’nin bakış açısının özeti gibiydi.

Paksoy'un, "Filistinlilerden İsrail'e yönelik roket saldırılarını kınadınız ama dün İsrail saldırılarında öldürülen çocuklar konusunda bir kınama yapmadınız. Öldürülen çocukların resimlerini gördünüz mü? Bu konuda Bakanlık olarak diyeceğiniz bir şey var mı?" şeklindeki sorusuna Sözcü Price, "O resimleri gördüm. O resimlere bakıp acı hissetmemek zor. İşte tam da bu yüzden bugün sivil yaşamı korumak için sınırlama ve gerginliği azaltma çağrısında bulunduk" yanıtını verdi.

Etiketler abd sözcü dışişleri filistin
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