ABD'den İsrail'e yüklü miktarda askeri yardım

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarında kullanılmak üzere ABD'nin 07 Ekimden bu yana 50 bin tondan fazla askeri yardım yaptığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim 2023'ten beri devam ediyor. İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD ile İsrail arasındaki işbirliği çerçevesinde şu ana dek İsrail'e gelen askeri teçhizat 500 askeri uçak ve 107 deniz sevkiyatı aracılığıyla gerçekleştirildi.

Söz konusu askeri uçaklar ve deniz sevkiyatlarıyla şu ana dek 50 bin tondan fazla askeri ekipman İsrail'e ulaştırıldı.

Gönderilen askeri destekte zırhlı araçlar, askeri mühimmat ve cephanenin yanı sıra kişisel koruyucu donanım ve tıbbi ekipman da yer aldı.

AA