  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD'den İsrail'in saldırısı sonrası açıklama

ABD'den İsrail'in saldırısı sonrası açıklama

ABD'den İsrail'in saldırısı sonrası açıklama
Güncelleme:

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından ABD'den bir açıklama yapıldı.

İsrail bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi. Saldırıda Hizbullah komutanı hedef alındı. Yapılan son açıklamada hedef alınan komutanın sağ olduğu ifade edildi. Olayla ilgili ABD'den açıklama geldi.

"SAVAŞ KAÇINILMAZ DEĞİL"

İsrail’in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısının ardından Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre açıklamada bulundu. Jean-Pierre, ABD'nin Hizbullah ile İsrail arasında bir savaşın kaçınılmaz olduğuna inanmadığını söyledi.

Etiketler abd İsrail saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
SGK'dan emeklilere faizsiz konut kredisi müjdesi SGK'dan emeklilere faizsiz konut kredisi müjdesi Kenan Işık'a gözyaşlarıyla veda Kenan Işık'a gözyaşlarıyla veda Mevduat faizleri düşüyor: 17 hafta sonra bir ilk yaşandı... İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi Mevduat faizleri düşüyor: 17 hafta sonra bir ilk yaşandı... İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi Aydın'daki antik kentte ''benzersiz'' keşif Aydın'daki antik kentte ''benzersiz'' keşif Polis memuru dehşet saçtı: 3 ölü, 2 yaralı Polis memuru dehşet saçtı: 3 ölü, 2 yaralı Trabzon'da ağızları açık bırakan görüntü: Ağaç kalkıp yürüyüp gitti... Trabzon'da ağızları açık bırakan görüntü: Ağaç kalkıp yürüyüp gitti... Mehmet Şimşek'in adıyla 87 milyon TL'lik vurgun Mehmet Şimşek'in adıyla 87 milyon TL'lik vurgun Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'ndan sevgilisiyle tatil pozu Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'ndan sevgilisiyle tatil pozu SGK'dan dev satış: Tam 104 arsa satışta; Şile plajı da satılıyor SGK'dan dev satış: Tam 104 arsa satışta; Şile plajı da satılıyor Konut piyasasının bir bileni ''fırsat arayanlar dikkat'' diyerek uyardı Konut piyasasının bir bileni ''fırsat arayanlar dikkat'' diyerek uyardı
Günde 11 bin TL kazanan dilencinin ''sırrı'' ortaya çıktı Günde 11 bin TL kazanan dilencinin ''sırrı'' ortaya çıktı Patron çıldırdı: 100 lira getirine 110 TL veriyor Patron çıldırdı: 100 lira getirine 110 TL veriyor DEM Partili belediye sokak köpeklerini toplamaya başladı DEM Partili belediye sokak köpeklerini toplamaya başladı Erdoğan: Macron beni davet etti, torunum ''Dede gitme'' dedi Erdoğan: Macron beni davet etti, torunum ''Dede gitme'' dedi Icardi ile ayrılma kararı alan Wanda Nara cesur pozlarına yenilerini ekledi Icardi ile ayrılma kararı alan Wanda Nara cesur pozlarına yenilerini ekledi Kadınlar dikkat: Uzmanlardan mayo ve bikiniler için hayati uyarı Kadınlar dikkat: Uzmanlardan mayo ve bikiniler için hayati uyarı WhatsApp'a ''çift dokunma'' özelliği geliyor WhatsApp'a ''çift dokunma'' özelliği geliyor İstanbul'da yabancı uyruklu kadına iğrenç taciz girişimi İstanbul'da yabancı uyruklu kadına iğrenç taciz girişimi İstanbul'da yine taksici - yolcu kavgası: ''Haram zıkkım olsun'' İstanbul'da yine taksici - yolcu kavgası: ''Haram zıkkım olsun'' Eyyam-ı bahur sıcakları değil, Ağustos yağmuru... Şemsiyesiz çıkmayın Eyyam-ı bahur sıcakları değil, Ağustos yağmuru... Şemsiyesiz çıkmayın