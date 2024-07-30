ABD'den İsrail'in saldırısı sonrası açıklama
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İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından ABD'den bir açıklama yapıldı.
İsrail bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi. Saldırıda Hizbullah komutanı hedef alındı. Yapılan son açıklamada hedef alınan komutanın sağ olduğu ifade edildi. Olayla ilgili ABD'den açıklama geldi.
"SAVAŞ KAÇINILMAZ DEĞİL"
İsrail’in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısının ardından Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre açıklamada bulundu. Jean-Pierre, ABD'nin Hizbullah ile İsrail arasında bir savaşın kaçınılmaz olduğuna inanmadığını söyledi.
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