ABD’den ''mutasyon'' virüs açıklaması: Ülkemizde de olabileceğinden şüpheleniyoruz

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Sağlık Bakan Yardımcısı Brett Giroir, ABC televizyonunda yayımlanan Good Morning America programında, ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin konuştu.

İngiltere’de ortaya çıkan ve birçok ülkede tespit edilen koronavirüs türü hakkındaki bir soruya Giroir, “Mutasyona uğramış virüsün ABD’de olduğuna dair bir kanıtımız yok ancak küresel temasları hesaba katarak, bu virüs türünün ülkemizde de olabileceğinden şüpheleniyoruz.” şeklinde yanıt verdi.

Giroir, “Virüsün yeni türünün daha hızlı yayıldığına dair veriler olsa da hastalığın daha da güçlendiğine dair elimizde kanıtımız yok.” ifadesini kullandı.

Giroir, ülkdeki aşılama çalışmalarına ilişkin olarak ise “Aşıların işe yarayacağına ilişkin güçlü bir inancımız var” dedi.