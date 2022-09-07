ABD'den Rusya'nın doğal gaz hamlesine ilişkin açıklama
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın doğal gaz hamlesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rusya'nın, Kuzey Akım 1 doğal gaz hattındaki sevkiyatı kesmesinin yankıları sürerken AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den dikkat çeken bir açıklama geldi. AB Komisyonu Başkanı, "Rusya doğal gaz piyasalarını aktif olarak manipüle ediyor." ifadelerini kullandı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol