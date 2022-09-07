  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD'den Rusya'nın doğal gaz hamlesine ilişkin açıklama

ABD'den Rusya'nın doğal gaz hamlesine ilişkin açıklama

ABD'den Rusya'nın doğal gaz hamlesine ilişkin açıklama

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın doğal gaz hamlesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın, Kuzey Akım 1 doğal gaz hattındaki sevkiyatı kesmesinin yankıları sürerken AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den dikkat çeken bir açıklama geldi. AB Komisyonu Başkanı, "Rusya doğal gaz piyasalarını aktif olarak manipüle ediyor." ifadelerini kullandı.

Etiketler rusya doğal gaz abd
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cem Küçük ''Erdoğan'ın rakip olarak çekineceği'' adayı açıkladı
TIP dünyası şokta! İkizlerin babaları farklı çıktı
Yumurtadan öyle bir şey çıktı ki... Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan tartışması bitti!
''Altılı masa aday göstermezse Mansur Yavaş'ı ben aday gösteririm''
Icardi'den Galatasaray taraftarını ayaklandıran paylaşım
Bir ilimiz kabusu yaşıyor! Alevler ilerliyor, evler boşaltıldı!
Prof. Dr. Özgür Demirtaş paylaştı, sosyal medya yıkıldı!
Ünlü ekonomist ''AK Parti'nin seçim planı'' diyerek açıkladı: ''Para dağıtacaklar!''
100 bin TL aldı, 450 bin TL harcadı, servet verdiler ama satmıyor!
''Eşinle oynaşmak sünnettir. Maç başladı 1-0 oldu maçı bırakmayacaksın''