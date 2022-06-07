ABD'den Rusya'ya ağır darbe: Süper yatı ele geçirdi

ABD, Fiji'de Rus mülkiyetindeki bir süper yatı ele geçirmek için başlattığı yasal süreci kazandı.

Mahkeme kararı, ABD'nin dünyadaki Rus oligarkların varlıklarına el koyma girişimlerinde engellerle karşılaşmasından dolayı Amerika için önemli bir kazanç oldu.

Fiji'de, ülkenin Yüksek Mahkemesi, ABD'nin süper yat Amadea'ya el koymasını engelleyen bir durdurma emrini kaldırdı.

Hakim, Amadea'nın "herhangi bir izin olmadan ve büyük olasılıkla Amerika Birleşik Devletleri tarafından kovuşturmadan kaçmak için Fiji sularına yelken açtığını" söyledi.

ABD'nin FBI'ın Rus oligark Süleyman Kerimov ile ilişkilendirdiği Amadea'yı nereye götürmeyi planladığı henüz belli değil.

Fiji Kamu Savcılığı Direktörü Christopher Pryde, kara para aklama ve Amadea'nın mülkiyetiyle ilgili çözülmemiş soruların ABD'de karara bağlanması gerektiğini söyledi.

Yaklaşık bir futbol sahası uzunluğundaki gemide canlı bir ıstakoz tankı, elle boyanmış bir piyano, bir yüzme havuzu ve büyük bir helikopter pisti bulunuyor.