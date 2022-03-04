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ABD'den Rusya'ya rest: ''Çatışmaya hazırız''

ABD'den Rusya'ya rest: ''Çatışmaya hazırız''

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO'nun bir savunma ittifakı olduğunun altını çizerek "Çatışma bize gelirse hazırız" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna saldırılarına yönelik, “NATO savunma amaçlı bir ittifaktır. Biz çatışma istemiyoruz. Ama çatışma bize gelirse buna hazırız." dedi.

Etiketler abd nato çatışma savaş 3. dünya savaşı rusya
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