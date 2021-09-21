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ABD'den seyahat kararı: 33 ülkeyi etkileyecek

ABD'den seyahat kararı: 33 ülkeyi etkileyecek

ABD'de koronavirüs aşılarıyla ilgili kritik bir karar alınmaya hazırlanılıyor. Karar için kasım ayına işaret edildi.

ABD, kasım ayından itibaren Çin, Hindistan, Brezilya ve Avrupa'nın birçok ülkesinin de dahil olduğu 33 ülkeden gelen koronavirüs aşısının tüm dozlarını olmuş yolcular için seyahat kısıtlamalarını gevşetecek.

 Beyaz Saray koronavirüs müdahale koordinatörü Jeff Zients'in açıklamasına göre, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İsviçre ve Yunanistan'ın da dahil olduğu Avrupa'daki 26 Schengen ülkesinden ve İngiltere, İrlanda, Çin, Hindistan, Güney Afrika, İran ve Brezilya'dan gelen tam aşılı yolcular ABD'ye Kasım'dan itibaren seyahat edebilecekler.

Etiketler abd amerika seyahat seyahat yasağı
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