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ABD'den Suriye kararı! Resmen açıklandı

ABD'den Suriye kararı! Resmen açıklandı
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ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığı duyuruldu.

ABD Hazine Bakanlığı, Başkan Donald Trump’ın duyurduğu yaptırımların kaldırılması planı kapsamında Suriye’ye yönelik 'Genel Lisans 25’i (GL 25) yürürlüğe koydu. Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yayımlanan lisans, Suriye Yaptırımları Yönetmeliği kapsamındaki yasaklı işlemleri büyük ölçüde serbest bırakarak, ülkeye yönelik yaptırımları fiilen kaldırdı.

Hazine Bakanı Scott Bessent, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başkan Trump’ın söz verdiği gibi, Hazine ve Dışişleri Bakanlıkları Suriye’ye yeni yatırımları teşvik eden adımları uygulamaya başladı. Suriye’nin barış, istikrar ve refah yolunda ilerlemesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA

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Etiketler abd Suriye yaptırım
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