ABD'den Suriye'de intikam operasyonu: Onlarca hedef vuruldu, taş üstünde taş bırakmadılar

ABD, Suriye’deki DEAŞ unsurlarına yönelik başlatılan "Hawkeye Operasyonu" kapsamında 70’ten fazla hedefi vurarak imha etti.

ABD ordusu, Suriye'nin Tedmur (Palmira) bölgesinde 2'si asker 3 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği saldırıya misilleme olarak terör örgütü DEAŞ'a karşı başlatılan "Hawkeye Operasyonu"na (Şahin Gözü Operasyonu) ait görüntüleri yayınladı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından paylaşılan görüntülerde, DEAŞ'a ait hedeflerin çok sayıda hava saldırısı ile vurulduğu görüldü.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada ABD ve Ürdün güçlerinin Suriye'deki 70'ten fazla DEAŞ hedefini 100'ü aşkın hassas güdümlü mühimmat ile vurduğu belirtilerek, saldırıların "Güç yoluyla barışı tesis etme" prensibini yansıttığı vurgulandı.

ABD ordusundan resmi açıklama

ABD ordusundan, Suriye’deki DEAŞ unsurlarına yönelik başlatılan askeri operasyon ile ilgili detaylı açıklama geldi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Hawkeye Operasyonu’nun (Şahin Gözü Operasyonu) Suriye’nin Tedmur (Palmira) bölgesinde 2’si asker 3 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği DEAŞ saldırısına misilleme olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla başlatıldığı hatırlatılarak, "CENTCOM güçleri, savaş uçakları, saldırı helikopterleri ve ağır silahlarla Suriye'nin merkezindeki birçok noktada 70'ten fazla hedefi vurdu. Ürdün Silahlı Kuvvetleri de savaş uçaklarıyla operasyona destek verdi. Operasyonda, DEAŞ’ın bilinen altyapı ve silah depolarını hedef alan 100'den fazla hassas mühimmat kullanıldı" bilgisi paylaşıldı.

"6 ayda 80’den fazla operasyon yapıldı"

Suriye’nin Tedmur (Palmira) bölgesindeki DEAŞ saldırısının ardından, ABD ve müttefik kuvvetlerinin Suriye ve Irak’ta 10 operasyon yaptığı ve bu operasyonlar sonucunda 23 terörist unsurun öldürüldüğü ya da yakalandığı hatırlatılan açıklamada, "ABD ve Suriye'deki müttefik güçler, ABD ve bölgesel güvenliğe doğrudan tehdit oluşturan teröristleri ortadan kaldırmak için son 6 ayda 80'den fazla operasyon düzenlemiştir" ifadelerine yer verildi.

"Teröristleri takip etmeye devam edeceğiz"

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, Suriye’deki DEAŞ unsurlarını hedef alan son operasyonun DEAŞ’ın ABD’ye yönelik terörist planlarını ve saldırılarını önleme konusunda kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Amerikalıları ve bölgedeki ortaklarımıza zarar vermek isteyen teröristleri amansızca takip etmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Trump, Suriye’deki DEAŞ unsurlarına misilleme operasyonunu duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada Suriye’nin Tedmur (Palmira) bölgesinde 2’si asker 3 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği DEAŞ saldırısına misilleme yapıldığını duyurarak, "DEAŞ’ın Suriye’de cesur Amerikalı vatanseverleri vahşice katletmesi nedeniyle, bu saldırının sorumlusu olan katil teröristlere karşı, söz verdiğim gibi, ABD’nin çok ciddi bir misilleme yaptığını buradan ilan ediyorum" demişti.

Hegseth, operasyonun DEAŞ’ı hedef aldığını açıklamıştı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise, operasyonun 13 Aralık’ta Suriye’nin Tedmur (Palmira) bölgesinde ABD güçlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıya doğrudan bir yanıt olduğunu yineleyerek "Operasyon, DEAŞ savaşçılarını, altyapısını ve silah mevzilerini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır" açıklamasında bulunmuştu.

