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ABD'den Suriye'ye hava harekatı: 75 hedef vuruldu

ABD'den Suriye'ye hava harekatı: 75 hedef vuruldu
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ABD ordusu, Suriye'de bulunan bölücü terör örgütü DEAŞ'a ait 75 hedefi vurdu. ABD'den yapılan açıklamada hava harekatının DEAŞ'ın yeniden yapılanmasının önüne geçmek için yapıldığı kaydedildi.

ABD ordusu dün gece, Suriye'deki 75 DEAŞ hedefine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Suriye'nin orta kesimlerinde DEAŞ'e ait olduğu bilinen bölgelere hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait farklı uçaklar kullanılarak 75'in üzerinde hedefin vurulduğu aktarılan açıklamada, saldırılara ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ve sivil kayıp olmadığı bildirildi.

Açıklamada, saldırıların, DEAŞ'in Suriye'deki mevcut durumdan yararlanarak yeniden yapılanmasının önüne geçmek amacıyla yapıldığı da ifade edildi.

Etiketler abd savaş uçakları abd savaş uçakları Suriye deaş IŞİD
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