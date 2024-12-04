ABD'den Suriye'ye hava saldırısı

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder, ABD hava güçleri tarafından Suriye'nin doğusunda 3 araçlı askeri konvoyun hedef alındığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'nin doğusundaki Fırat Nehri çevresinde yer alan bir bölgede 'ABD ve koalisyon güçleri için açık tehdit oluşturan' silah sistemlerinin hedef alındığını duyurdu. Üç araçlı askeri konvoyu hedef alan hava saldırılarında T-64 tankı ve antik füze taşıyıcılarının imha edildiği belirtildi.

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder, saldırının Suriye'nin doğusundaki ABD üssü yakınına düzenlenen saldırılara 'misilleme' olarak gerçekleştirildiğini dile getirdi. Ryder, "Odak noktamız, güçlerimizi korumak ve SDG ile ortaklaşa yürütülen IŞİD karşıtı operasyonları sürdürmektir" dedi.

CENTCOM: SON OLAYLARLA İLİŞKİLİ DEĞİL

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da, saldırının 'savunma amaçlı' olduğunu bildirdi. CENTCOM'un açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"ABD ve koalisyon güçleri IŞİD'in kalıcı yenilgisine odaklanmaya devam ederken, Suriye'deki ABD misyonunda değişiklik yok. Bölgesel ortaklara ve Suriye'deki operasyonlara devam eden destek, kuzeybatı Suriye'deki son olaylarla ilişkili değil."

SOHR: DEYR EL ZOR'UN ELBUKEMAL KASABASI HEDEF ALINDI

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) söz konusu saldırıların Deyr El Zor'un Irak’a sınır Elbukemal kasabasında gerçekleştiğini duyurdu. SOHR'un açıklamasında, Amerikan savaş uçaklarının Elbukemal bölgesindeki İran destekli gruplara ait hedeflere hava saldırıları gerçekleştirdiği belirildi.