  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD'den tepki çeken ''Türkiye'' açıklaması

ABD'den tepki çeken ''Türkiye'' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelediği açıklamanın, Türkiye'nin ABD mahkemeleri karşısındaki "egemen dokunulmazlığını" etkileme amacı taşımadığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, Biden yönetiminin 24 Nisan açıklamasının hukuken ne anlama gelebileceğiyle ilgili bir değerlendirme yaptı.

"TÜRKİYE'NİN EGEMEN DOKUNULMAZLIĞINI ETKİLEME AMACI TAŞIMIYOR"
Açıklamada, "Başkan'ın son açıklaması, ABD mahkemelerinin sivil yargılaması karşısındaki Türkiye'nin egemen dokunulmazlığını etkileme amacı taşımıyordu, ki bu durum Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası ile düzenlenmektedir." ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Biden, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, 1915 olaylarını "soykırım" ifadesiyle nitelemiş, Türkiye ise söz konusu açıklamaya sert tepki göstermişti.

ABD'de "Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası" (FSIA), yabancı devletlere Amerikan mahkemeleri nezdinde yargılamalardan muafiyet tanıyor. 

Etiketler abd türkiye açıklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Nihat Hatipoğlu ''regl halindeyken dua okunur mu'' sorusuna bu yanıtı verdi
Tam kapanmanın ilk gününde izin belgesi krizi! Binlerce kişi mağdur
Sputnik V aşısı burada üretilecek! İlk kez görüntülendi
Son anket açıklandı! AK Parti'nin oy oranında büyük düşüş!
Son 24 saatin vaka ve ölüm sayıları açıklandı
İçişleri Bakanlığı'ndan seyahat izni için yeni genelge
Tam kapanma destek ödemelerinde neler var ?
Erdoğan: ''Bayram'da en kötü Türkiye'deyim!''
Korkusuz Korkak'ın Sevil'i son haliyle şaşırttı
Devlet memurlarıyla ilgili kritik karar