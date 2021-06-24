ABD'den Türkiye'ye skandal S-400 misillemesi

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, F-35 savaş uçaklarının Yunanistan‘a teslimi için onay verirken askeri yardım yasa tasarısını da onayladı.

Sözcü’den Yaşar Anter’in haberine göre , ABD Girit Adası ile Batı Trakya'daki askeri gücünü arttırmaya devam ederken, senatodan Yunanistan'ın silah ve eğitim desteği verilmesi ile ilgili yeni kararlar çıktı.

Tasarıda, Yunanistan'a yıllık 1,8 milyon dolar değerinde uluslararası askeri eğitim desteği sağlanması planlanıyor. ABD'nin, Yunanistan'a silah alımı için doğrudan kredi vermesine olanak tanıyan tasarıda ayrıca Yunanistan'a F-35 uçaklarının satışı için onay veriliyor.