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ABD'den Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürü

ABD'den Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürü
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Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, tahıl koridoru anlaşmasına Rusya'nın geri dönmesi gelişmesi tüm dünyada ses getirdi. ABD, Türkiye'nin girişimleri için teşekkür etti.

Rusya'nın tahıl anlaşmasına katılımının devam etmesini bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında duyurmuştu. Daha sonra Rusya'dan yapılan açıklamada da bu gelişmeye yer verilmişti.

Türkiye'nin bu girişimi için ABD'den teşekkür geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, mevkidaşı Çavuşoğlu'yla yaptığı görüşmede, Türkiye’nin girişimleri sonucunda tahıl koridorunun tekrar işlerlik kazanması nedeniyle teşekkür etti.

Etiketler abd türkiye
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