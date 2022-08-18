ABD'den Türkiye'ye yaptırım tehdidi

ABD'nin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, S-400 konusunda Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulundu.

Savunma sanayi alanında ürettiği İHA'lar ve SİHA'lar ile dünyada bir marka haline gelen Türkiye, bu alandaki diğer açıklarını kapatmak için savunma sistemi takviyesi yapmak istiyor. Ancak Türkiye'nin savunma sistemi takviyesi ABD ve Rusya arasında yaşanan anlaşmazlıklardan etkileniyor. Hem Türkiye'ye askeri teçhizat satmayan ABD, hem de Rusya'dan S-400'lerin alınmasına karşı çıkıyor. İşte son günlerde ABD cephesini hayli endişelendiren bir gelişme yaşandı.

İKİNCİ PARTİ S-400 SEVKİYATI İÇİN SÖZLEŞME İMZALANDI

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitri Şugayev, Türkiye'nin, ikinci parti S-400 hava savunma sisteminin tedariki için bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Rus haber ajansı TASS'a konuşan Şugayev, Türkiye ile imzalanan sözleşmenin, S-400 hava savunma sistemi bileşenlerinin bir kısmının Türkiye'de yerli olarak üretilmesini de içerdiğini bildirdi. Şugayev, sözleşmenin şu anda pratik olarak uygulandığını ifade etti.

ABD VE TÜRKİYE ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER

ABD cephesi ise yaşanan bu gelişme karşısında Türkiye'nin adını geçirmese de küstah bir tehditte bulundu. ABD Dışişleri Bakanlık Sözcüsü Ned Price, Washington'da düzenlenen bir basın toplantısında Türkiye ve ABD arasında başlayan F-16 görüşmelerine dikkat çekerek Kremlin'in açıklamasına ilişkin sorulan sorulara yanıt verdi.

İSİM VERMEDEN KÜSTAH BİR TEHDİTTE BULUNDU

"Bu konuda yeni bir gelişmeden haberdar değiliz" diyen Price, Türkiye'ye dolaylı bir uyarıda bulundu. Price, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı acımasız ve haksız savaşında tüm ülkelerin Rusya'nın savunma sanayisi ile işbirliğinden kaçınması her zamankinden daha fazla hayati önem taşıyor. Zira bu onları yaptırım riskine sokar" ifadelerini kullandı. Price'nin bu skandal sözlerine Ankara ve Moskova cephesinin ne yanıt vereceği merakla bekleniyor.