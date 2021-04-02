ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 çağrısı

ABD Savunma Bakanı Austin ile Milli Savunma Bakanı Akar'ın görüşmesinde S-400 meselesinin konuşulduğu belirtildi. ABD'li bakanın Akar'a 'S-400'leri elinde tutmama' çağrısı yaptığı aktarıldı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, bölgesel güvenlik ve ikili savunma iş birliği konularında gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Pentagon'dan yapılan açıklamada, Austin’in Türkiye’yi Rus füze savunma sistemini elinde bulundurmamaya çağırdığı kaydedildi.

'Türk-Amerikan ikili savunma ilişkilerine ve NATO çatısı altındaki müşterek güvenliğe olan bağlılığın altını çizmek için' perşembe günü Ausitn ile Akar'ın telefonda görüştüğü ve Austin’in, Türkiye’nin Afganistan’daki Kararlı Destek Misyonu kapsamında oynadığı önemli rol ve devam eden barış sürecine desteğinden dolayı Akar’a teşekkür ettiği belirtildi.

'YUNANİSTAN İLE İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELERDEN MEMNUNUZ'

İki liderin, Doğu Akdeniz’de tüm gerilimlerin azaltılması çabaları ve olumlu diplomatik gelişmeler hakkında konuştuğu, Austin’in, NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasında süren görüşmelerden ve iki hükümetin bu sürece bağlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedildi. ABD Savunma Bakanı Austin ayrıca Karadeniz’de son askeri tatbikatlar dahil müttefikler ve ortaklar arasındaki iş birliğinin altını çizdi.

Austin ve Akar’ın, 'Rusya’nın yarattığı zorluklar dahil, NATO’nun doğu ve güney cepheleri boyunca yaşanan istikrarsızlıkları' da ele aldığı bilgisi verildi. Pentagon açıklamasında, “Bakan Austin, ABD-Türkiye askeri işbirliğini güçlendirmek için çalışmanın önemine işaret etti ve Türkiye’yi Rus S-400 füze savunma sistemini elinde tutmamaya çağırdı” ifadeleri kullanıldı.

Görüşmeyle ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, iki bakanın görüşmede bölgesel güvenlik ve ikili savunma işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

'F-35 PROGRAMIYLA TAMAMEN UYUMSUZ'

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby günlük basın brifinginde bir gazetecinin, Austin’in S-400 çağrısına Türk bakandan nasıl bir yanıt geldiğini sorması üzerine, “Türk mevkidaşıyla görüşmesinin spesifik ayrıntılarına girmeyeceğim. Sadece bizim taraf adına konuşabilirim. Bakan, F-35 programıyla tamamen uyumsuz olması açısından S-400 sisteminin alımına itirazını yineledi” dedi.

AFRİN'DE 'İNSAN HAHLARI İHLALİ' SORUSU

Bu arada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın günlük brifinginde de bir gazeteci, Suriye Demokratik Güçleri’nin ABD’deki siyasi misyon temsilcisinin, Başkan Joe Biden’ı, Türkiye’ye Suriye’den çekilmesi çağrısı yapmaya çağırdığını hatırlatarak, “Türkiye’ye, insan hakları ihlallerine dair haberlerin geldiği Afrin ve diğer bölgelerden çekilmesi için çağrı yapacak mısınız?” diye sordu. Sözcü Price soruyu, “Sahadaki ortaklıklarımız hakkında, IŞİD’i yenilgiye uğratmaya yönelik bu önemli misyonumuzda birlikte çalıştığımız ortaklar hakkında konuşmuştuk. Bu çağrı konusunda spesifik bir yorumum yok” diyerek yanıtladı.

Voice of America