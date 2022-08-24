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ABD'den Ukrayna'ya 2.9 milyar dolarlık destek

ABD'den Ukrayna'ya 2.9 milyar dolarlık destek

ABD Başkanı Joe Biden, ''Bağımsızlık Günü'' dolayısıyla Ukrayna'ya 2.98 milyar dolarlık silah yardımı yapacaklarını duyurdu.

6 aydır Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna, bugün Bağımsızlık Günü'nü kutluyor. Ülke genelinde Rus ordusu saldırıları olabileceği şüphesiyle toplu etkinlikler yasaklandı, insanlara dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

"UKRAYNA'NIN KENDİNİ SAVUNMAYA DEVAM ETMESİNİ SAĞLAYACAK"
ABD Başkanı Joe Biden ise Ukrayna'ya 2,98 milyar dolarlık silah ve savunma yardımı yapacaklarını duyurdu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, " Ukrayna ; hava savunma sistemleri, topçu sistemleri, mühimmat, insansız hava aracı sistemleri ve radarlar alacak. Yeni yardımlar Ukrayna'nın uzun vadede kendini savunmaya devam etmesini sağlayacak" denildi.

"ÇALIŞMALAR DURMAYACAK"
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de silah yardımı kapsamında yaptığı açıklamada, "Çalışma devam ediyor. Asla durmayacak. Personelimiz, Ukrayna halkının ülkelerini savunmak için ihtiyaç duydukları donanıma sahip olduğundan emin olmak için gece gündüz çalışıyor" dedi.

Etiketler abd joe biden ukrayna
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