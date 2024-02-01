ABD'den Yemen'de yeni operasyon: 10 İHA vuruldu

ABD Yemen'de fırlatılmaya hazırlanan 10 İHA'nın vurulduğunu açıkladı. ABD Deniz Kuvvetleri gemisinin Aden Körfezi'nde üç İran İHA'sını ve bir Husi gemisavar balistik füzesini düşürdüğü belirtildi. Olayda herhangi bir yaralanma ya da hasar bildirilmedi.

Reuters'ta yer alan habere göre, ABD Ordusunun Merkez Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir ABD Deniz Kuvvetleri gemisinin Aden Körfezi'nde üç İran insansız hava aracını ve bir Husi gemisavar balistik füzesini düşürdüğü belirtildi. Herhangi bir yaralanma ya da hasar yaşanmadığı ifade edildi.

Yemen'in en kalabalık bölgelerini kontrol eden İran destekli Husiler, son haftalarda Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki ticari gemilere bir dizi patlayıcı drone ve füze fırlattı. Husiler bu saldırıları İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarına bir yanıt ve Filistinlilerle dayanışma göstergesi olarak nitelendirdi.

BÖLGEDEKİ SALDIRILAR SÜRÜYOR

Husilerin saldırıları uluslararası nakliyeyi sekteye uğrattı. ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husi hedeflerine saldırı düzenledi ve Husileri "terörist gruplar" listesine geri gönderdi.

Husiler ise dün erken saatlerde, Aden Körfezi'nde bir "Amerikan ticaret gemisini" hedef alan bir operasyon gerçekleştirdiğini söyledi.

Husilerin Kızıldeniz ve çevresindeki gemilere yönelik saldırıları Asya ile Avrupa arasındaki ticareti yavaşlattı, tedarik darboğazları korkusunu artırdı ve büyük güçleri Gazze savaşının bölgesel bir çatışmaya dönüşebileceği endişesiyle alarma geçirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ocak ayının başında Husi hedeflerine yönelik saldırıların, saldırıları durdurmadıklarını kabul etmesine rağmen devam edeceğini söylemişti.