  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD'den yeni koronavirüs kararı! Ülkeye girenlerden istenecek

ABD'den yeni koronavirüs kararı! Ülkeye girenlerden istenecek

ABD'den yeni koronavirüs kararı! Ülkeye girenlerden istenecek

ABD, gelecek haftadan itibaren ülkeye giren herkesten uçağa binmeden 24 saat önce yaptırılmış "negatif" PCR test sonucu isteyecek.

Omicron varyantının ortaya çıkmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün yeni Covid-19 önlemlerini duyurmasından önce bir Beyaz Saray yetkilisi telefonla basın mensuplarına arka plan bilgisi verdi.

ABD'nin halihazırda 8 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması uyguladığını anımsatan yetkili, uluslararası seyahatler için gelecek hafta yeni bir düzenlemenin yürürlüğe gireceğini belirtti.

Söz konusu düzenleme kapsamında, uçağa binmeden önceki 72 saat içinde yaptırılmış ve "negatif" sonuçlu PCR testi olma kuralı değiştirilecek ve ABD'ye uluslararası seyahat edecek herkesin, milliyetine ve aşı durumuna bakılmaksızın, uçağa binmeden 24 saat önce PCR testi olacak.


Yetkili, uçaktan indikten sonra da bazı test zorunlulukları getirilebileceğini kaydetti ancak detaylı bilgi paylaşmadı.

EVDE YAPILAN COVİD-19 TESTLERİNE ERİŞİM KOLAYLAŞTIRILACAK

Biden yönetiminin virüsün zamanında tespiti için tüm Covid-19 testlerini bedava yapmaya hazırlandığını kaydeden yetkili, yönetimin evde yapılan Covid-19 testlerine herkesin ücretsiz ve rahat ulaşabilmesi için 25 milyon test kiti dağıtacağını aktardı.

Ayrıca özellikle yaşlı kişilerin destek doz aşılarını almaları için eğitim ve toplum programları düzenlenecek.

Etiketler abd korona koronavirüs
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Omicron kapımıza dayandı! İşte yeni varyantın görüldüğü ülkeler
Giresun'da çevre katliamı!
Tatil cenneti Fiji, 2 yıl sonra kapılarını açtı
25 günlük bebeğini sobada yakarak öldüren cani anne tutuklandı
Tren istasyonunda cinsel saldırı: Görüntüleri kaydettiler
Araç sahiplerine kötü haber: Benzine yine zam geldi
Hazine ve Maliye Bakanı görevine atanan Nureddin Nebati'den ilk açıklama
Lütfi Elvan'ın istifasını bilen isimden yeni iddia: ''Ben asıl bombayı bekliyorum''
Kadıköy'de sahili yine kırmızı yosun sardı
Doğal gazda tasarruf için bunları yapın! İGDAŞ Genel Müdürü tek tek açıkladı