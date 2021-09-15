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AB'de 4.5 milyar euroluk vurgun

AB'de 4.5 milyar euroluk vurgun

Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi, AB genelinde 300 farklı dolandırıcılık vakasının soruşturulduğunu açıkladı. Dolandırıcılık olaylarının AB bütçesine verdiği zararın büyüklüğü, 4 milyon 500 milyon euro.

Yaklaşık üç ay önce faaliyete geçen Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO), Avrupa genelinde 300 farklı dolandırıcılık vakasının soruşturulduğunu duyurdu.

Lüksemburg'da bulunan savcılık Salı günü yaptığı açıklamada söz konusu vakaların Avrupa Birliği (AB) bütçesine verdiği zararın büyüklüğünü yaklaşık 4 milyar 500 milyon euro olarak ifade etti. Savcılık 1 Haziran tarihinden bu yana kendilerine yasaların ihlal edildiği yönünde yaklaşık 1700 şikayet ulaştığını açıkladı.

22 AB ÜYESİNİN İŞ BİRLİĞİ
AB'ye bağlı bir kurum olan EPPO, Lizbon Antlaşması uyarınca 27 AB ülkesinden 22'si arasında yakın iş birliğini geliştirmek amacıyla kuruldu. AB ülkelerinden Danimarka, İrlanda, Polonya, İsveç ve Macaristan EPPO üyesi değil. Slovenya ise üyesi olmasına karşın henüz EPPO'ya bir yargı temsilcisi atamadı.

Savcılık AB bütçesi üzerinden yapılan yolsuzluk, kara para aklama, dolandırıcılık ya da zimmete para geçirme gibi suçları araştırıyor. Ulusal düzeyde soruşturma yürütme yetkisine sahip olan Savcılık, yakalama kararı verebiliyor ve iddianame hazırlayabiliyor.

EPPO Ağustos ayı başında katma değer vergilerinde yapılan bir dolandırıcılık soruşturmasında Almanya, Hollanda ve Macaristan'da ev baskınları yapılması talimatı vermiş, söz konusu dolandırıcılığın verdiği zarar, 14 milyon euro olarak ifade edilmişti.

DW Türkçe

Etiketler avrupa birliği dolandırıcılık
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