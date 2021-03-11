AB'de ''Oxford aşısı'' alarmı! Birçok ülkede kullanımına ara verildi

Avrupa'da Oxford aşısının kanda pıhtılaşmaya yol açtığı hatta 1 kişinin de aşı nedeniyle hayatını kaybettiği iddiaları birçok ülkeyi alarma geçirdi.

Danimarkalı yetkililer, aşı yapılan 60 yaşındaki bir kadının, aşılamadan 2 hafta sonra kanında pıhtılaşma tespit edildiğini ve kararın bundan sonra alındığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Avusturya'da Oxford aşısı olduktan 10 gün sonra 1 kişi yaşamını yitirmişti.

Danimarka'da kanında pıhtılaşma yaşayan kişiye yapılan aşının da, Avusturya'da kullanılan aşıyla aynı partiden olduğundan şüpheleniliyor. İtalya da Avusturya'da kullanılan aşıyla aynı parti aşıları kullanmama kararı aldı.

Astrazeneca'dan yapılan açıklamada ise aşının geliştirme aşamalarında çok dikkatli şekilde denendiği ve güvenliğinin gözden geçirildiği belirtildi. Aşının bu çalışmalarda genel olarak iyi tolere edildiği ifade edildi.

Estonya, Litvanya, Lüksemburg ve Letonya da Avusturya'da kullanılan aynı parti aşıları kullanmama kararı aldı. Avusturya'daki aşının bulunduğu partide 1 milyon doz yer alıyordu ve bu 1 milyon doz 17 Avrupa ülkesine dağıtılmıştı.