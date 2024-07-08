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AB'den Rusya'nın Kiev'de çocuk hastanesini vurmasına tepki

AB'den Rusya'nın Kiev'de çocuk hastanesini vurmasına tepki
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Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan bir çocuk hastanesini hedef alan saldırılarına tepki göstererek, sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini vurguladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırılarda Kiev'in en büyük çocuk hastanesinin yerle bir olduğunu belirterek "Rusya Ukraynalı sivilleri acımasızca hedef almaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın "derhal" hava savunmasına ihtiyacı olduğunu vurgulayan Borrell, "Rus savaş suçlarının tüm sorumlularından hesap sorulacaktır." ifadesine yer verdi.

AB Komisyonu'nun insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic de sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda başkentte yer alan çocuk hastanesinin hedef alındığına dikkati çekti.

Lenarcic, şunları kaydetti:

"Savaş kanunları Rusya tarafından şimdiye kadar pek çok kez ihlal edilmiştir ancak bir çocuk hastanesini hedef almak zalimliğin de ötesindedir. Rusya, Ukrayna halkına karşı işlediği suçlardan dolayı sorumlu tutulmalıdır."

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği yoğun füze saldırısında çocuk hastanesinin zarar gördüğünü bildirmişti.

Etiketler Rusya AB tepki
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