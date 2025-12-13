  1. Anasayfa
  AB'den Rusya'ya 210 milyar avroluk darbe!

Avrupa Birliği, Rusya Merkez Bankası’nın yaklaşık 210 milyar avroluk varlıklarını süresiz olarak dondurma kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye devletlerin Rusya Merkez Bankası'na ait olup AB sınırları içinde dondurulmuş bulunan yaklaşık 210 milyar avroluk varlıkların geri gönderilmesini yasaklama kararı aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, söz konusu adımın AB ekonomisinin görebileceği muhtemel zararları minimize etmek adına acil şekilde alındığına belirtildi.

Yasaklanmanın uygulanmaması halinde ek kaynakların, Rusya tarafından Ukrayna savaşını finanse etmekte kullanılabileceği, bunun da hem AB hem de üye ülke ekonomileri açısından ciddi sonuçlar doğuracağı aktarıldı. Düzenlemeyle birlikte, Rusya Merkez Bankası'nın ya da bu kurumun emriyle hareket eden her türlü tüzel kişi, organizasyon veya organın varlık ve rezerv transferlerinin yasak kapsamına alındığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, Rusya kaynaklı tehditlerin AB ekonomisi üzerindeki baskısı devam ettiği sürece bu tedbirlerin yürürlükte kalacağı kaydedildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “AB, Rus varlıklarını süresiz olarak dondurma kararı aldı. Bu karar, Rusya'nın Ukrayna'ya verdiği zararı tam olarak tazmin etmediği sürece, 210 milyar avroya kadar Rus fonunun AB topraklarında kalmasını garanti altına alıyor. Rusya müzakereleri ciddiye alana kadar baskı yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

DHA

