Meteoroloji'den yeni yağış uyarısı! Kırmızı alarm verildi
Meteoroloji'den yeni yağış uyarısı! Kırmızı alarm verildi
İzmir'de yeni koronavirüs yasakları devrede!
İzmir'de yeni koronavirüs yasakları devrede!
Fitch, Türkiye’nin kredi notunu düşürdü!
Fitch, Türkiye’nin kredi notunu düşürdü!
Bakan Koca 32 kişinin nasıl koronavirüs kaptığını anlatarak uyardı
Bakan Koca 32 kişinin nasıl koronavirüs kaptığını anlatarak uyardı
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 22 Ağustos 2020 08:53

AB'den Türkiye'deki doğalgaz keşfine ilişkin açıklama

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz rezervi keşfine ilişkin, "Doğalgaz kaynaklarının bulunması ekonomiye ve kalkınmaya önemli bir katkıda bulunacaktır." dedi.

AB'den Türkiye'deki doğalgaz keşfine ilişkin açıklama
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Bir dizi ziyaret için eşi Marilena Georgiadou Berger ile Karabük'e gelen Büyükelçi Christian Berger, Safranbolu ilçesindeki Cinci Hanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini açıkladığını ifade eden Berger, bunun güzel bir haber olduğunu söyledi.

Berger, "Doğalgaz kaynaklarının bulunması ekonomiye ve kalkınmaya önemli bir katkıda bulunacaktır. Umarın en kısa sürede kullanılabilir hale gelir ve bu doğal gaz çıkartılabilir. Biz her zaman Türkiye'nin refah içinde, istikrarlı, demokrasinin yerleştiği bir ülke olduğunu görmek istiyoruz Avrupa Birliği olarak. Başkanlığımızın her zaman mesajı bu olmuştur. Umut ediyoruz bu, en kısa sürede Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunacak bir araca dönüşür." diye konuştu.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
avrupa birliği , ab , doğalgaz keşfi , fatih-1
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM