  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. AB'den Türkiye'ye Rusya tehdidi

AB'den Türkiye'ye Rusya tehdidi

AB'den Türkiye'ye Rusya tehdidi
Güncelleme:

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell Türkiye'nin AB'ye aday ülke olduğunu belirterek Türkiye'nin Rusya’ya yönelik politikasını değiştirmesini ve AB’nin yaptırımlarına uymasını istedi.

Avrupa Birliği, Türkiye'nin Ukrayna Savaşı'na rağmen Rusya ile yakın ilişkilere sahip olmasından rahatsız olduğunu açıkladı.

DW Türkçe’de yer alan habere göre; Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Türkiye'den Rusya'ya yönelik politikasını değiştirmesini ve Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik aldığı yaptırımları hayata geçirmesini talep etti.

Josep Borrell'in Avrupa Parlamentosu’na (AP) konuyla ilgili gönderdiği yazı, Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelerin Pazar günkü baskılarında yer aldı. Borrell yazıda, "Türkiye'nin AB'nin Rusya'ya yönelik kısıtlayıcı önlemlerine katılmama politikası giderek artan endişe kaynağı" ifadesini kullandı.

Borrell, AB ve Türkiye'nin Gümrük Birliği içinde olduğuna dikkat çekerek bunun malların hem sivil hem de askeri amaçlı olmak üzere çift kullanımlı serbest dolaşımını güvence altına aldığına işaret etti. AB ürünlerin serbest dolaşımı nedeniyle AB yaptırımlarının delinebileceği endişesini taşıyor.

"TÜRKİYE AB'YE ADAY"

Türkiye'nin Rusya'ya geçici çözümler sunmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Borrell, AB üyeliğine adaylığının altını çizdi ve "Türkiye de dahil bütün aday ülkelerden, kararlaştırılan önlemlere uymaları bekleniyor" dedi. 

"Ukrayna Savaşı'nın ortasında Türkiye ve Rusya'nın ikili ekonomik ilişkileri derinleştirmesi aynı şekilde endişe kaynağı" diyen Borrell, AB'nin kaygı ve beklentilerini Türk muhataplarına birçok kez ilettiğini ve bunu her düzlemde dile getireceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ağustos ayında daha sıkı ekonomik işbirliği kararı almıştı. Ancak Türkiye Rusya'nın çıkarlarını savunduğu yönünde dile getirilen iddiaları reddediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 17 Kasım'da yaptığı açıklamada, tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması sürecinde Rus ve Ukraynalı muhatapların yanı sıra BM, ABD ve Avrupalı muhataplarla temaslar yürütüldüğünü söylemiş, atılan adımlardan Rusya'nın da tatmin olduğunu belirterek şöyle konuşmuştu: 

"Ama engellerin tamamen kalkmadığını söylemek lazım. Bunu söylediğimiz zaman bazıları 'Rusya'yı mı savunuyorsunuz?' diyor. Hayır, Rusya'yı savunmuyoruz. Her şeyden önce bu bir anlaşma. İkincisi de Ukrayna tahılının sorunsuz şekilde özellikle ihtiyaç sahibi ülkelere gidebilmesi için Rusya'nın taleplerinin de anlaşmada olduğu gibi karşılanması gerektiğini söylüyoruz."

 

Etiketler avrupa birliği türkiye adaylık yaptırım rusya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Matrah düzenlemesi sonrası ikinci el otoda bir iyi bir kötü haber!
Bomba iddia: AK Parti seçimi 16 Nisan'da yapmayı planlıyor
Muslera'ya men cezası geliyor
İşte asgari ücret zammı ile ilgili AK Parti kulislerinde konuşulan rakam!
Shakira'nın 'Fas' paylaşımı: Beğeni butonu çöktü
Avrupa'da 'Eva' depremi: Tarihin en büyük yolsuzluk skandalı!
En beğenilen muhalif liderleri anketinin sonuçları açıklandı: İşte zirvedeki isim...
15 yaşındaki genç kıza asansörde iğrenç taciz: Korku dolu anları anlattı
Sosyal medya onu konuşuyor: Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru heyecanı
SMA'lı çocuk vurgununa canlı yayında gözaltı