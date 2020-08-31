AB'den Türkiye'ye yine, yeniden yaptırım tehdidi!

Avrupa Birliği'nin (AB) politika üreten ve icra eden organı Avrupa Komisyonu, Doğu Akdeniz kriziyle ilgili açıklama yaptı.

Komisyon, Ankara'ya 'gerilimi artıran tek taraflı eylemlerden kaçınması' çağrısında bulunurken "Türkiye ile diyaloğa ihtiyaç var" vurgusunu yaptı.

Komisyon Sözcüsü, bugünkü basın toplantısında, diyaloğun meyve vermemesi halinde, AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamayı devam ettireceğini söyledi.

Reuters, cuma günü konuştuğu bir üst düzey AB diplomatının "Ankara'nın ciddi şekilde diyaloğa girmesini sağlamak için sopa (yaptıtım) kadar havuç da devrede olacak. Bu havuçlar yeni gümrük birliği konusunda ilerleme ve sığınmacı programı için daha fazla para olabilir" dediğini hatırlattı.