ABD'nin alıkoyduğu Maduro mahkemeye böyle götürüldü! Dünya canlı izledi

ABD'nin askeri operasyonla kaçırıdığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yoğun güvenlik önlemleri altında mahkemeye götürüldü.

ABD’nin cumartesi günü erken saatlerde düzenlediği operasyonla New York’a kaçırdığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores bugün hakim karşısına çıkacak. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, eşi Cilia Flores ile birlikte kelepçeli halde ve silahlı görevliler eşliğinde zırhlı araçla mahkemeye götürülmek üzere Brooklyn’deki Metropolitan Gözaltı Merkezi’nden çıkış yaptı. Birkaç kilometre sonra ABD güvenlik güçleri, Venezuela Başkanı Maduro ve eşini zırhlı araçtan indirerek helikoptere bindirdi. Kelepçeli ve silahlı görevliler eşliğinde helikoptere bindirilen Maduro, daha sonra ise helikopterden zırhlı bir araca transfer edilerek Manhattan'da bulunan New York Güney Bölge Federal Mahkemesi’ne getirildi. Venezuelalı liderin yürürken aksaması dikkat çekti.

Maduro'nun nakil süreci dakika dakika canlı yayınlandı. 

Hakkında uyuşturucu ve silah bulundurma suçlamalarıyla ilgili iddianame hazırlanan Maduro'nun, TSi 20.00’de hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil Pinto, 3 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin Caracas'taki sivil ve askeri tesislere saldırdığını söylemişti. Washington'un eylemlerini askeri bir saldırı olarak kınayan Pinto, ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik saldırıyı doğrulamış, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi hakkında New York'ta iddianame düzenlenerek suç duyurusunda bulunulduğunu söylemiş, Venezuela devlet başkanı hakkında uyuşturucu ve silah suçlamalarıyla ilgili iddianame hazırlandığını bildirmişti. Maduro ve eşi, ilk olarak ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA) New York genel merkezine götürülmüş, burada kimlik tespiti, parmak izi ve resmi gözaltı işlemleri yapılmıştı. İkili daha sonra ise Brooklyn'de bulunan New York Metropolitan Federal Gözetim Merkezi'ne getirilmişti. 

