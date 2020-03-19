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  3. 19 Mart 2020 11:59

ABD'nin gizli koronavirüs raporu sızdı: 18 ay sürecek

Amerikan New York Times gazetesi, ABD hükümeti tarafından yayınlandığı ileri sürülen koronavirüs içerikli gizli raporda, ABD'de salgının 18 ay sürebileceği ve dalgalar halinde yayılacağı bildirildi.

ABD'nin gizli koronavirüs raporu sızdı: 18 ay sürecek
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ABD’de faaliyet gösteren New York Times’ın haberine göre ABD hükümeti tarafından koronavirüs ile ilgili gizli bir rapor hazırlandı. Gizli raporun 100 sayfasına ulaştıklarını belirten New York Times, salgının 18 ay sürebileceğini ve tıbbi malzeme sıkıntısının baş göstereceğini ileri sürdü. Raporda koronavirüsün, ABD halkını dalgalar halinde etkileyeceği ve eyalet ile yerel yönetimler arasında koordinasyon problemi yaşanabileceği ifade edildi. New York Times raporun ABD Başkanı Donald Trump’ın OHAL ilan ettiği cuma günü yayınlandığını ve yönetim için bir eylem planı niteliğini taşıdığını vurguladı. Raporda, salgının hızla yayılmasıyla, hastane ve tıbbi merkezlerde kapasite aşımı olabileceği, hangi kurumun hastanelere yardımcı olabileceği belirtiliyor.    

New York Times, raporda salgın sebebiyle tıbbi malzeme kıtlığı ve tıbbi personel sıkıntısı yaşanabileceğini, salgınla baş etmek için ABD Başkanının yetkilerinin genişletilebileceği vurgulanıyor.   

DHA

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