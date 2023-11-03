ABD'nin gökyüzündeki gözü Gazze'nin üzerinde

ABD ordusuna ait istihbarat insansız hava araçlarının Gazze üzerinde uçtuğu ortaya çıktı. 6 adet İHA'nın, rehinelerin yerini tespit etmek için bilgi topladığı belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Hamas'a karşı savaşında İsrail'e askeri malzeme desteği veriyor.

ABD basınında yer alan bilgilere göre; İsrail'e mühimmat ve askeri danışmanlar gönderen ABD ordusu aynı zamanda insansız hava araçlarıyla günlerdir Gazze üzerinde uçuş gerçekleştiriyor.

Adının açıklanmasını istemeyen iki üst düzey Pentagon yetkilisi, ABD İHA'larının Gazze üzerinde istihbarat toplama faaliyetleri gerçekleştirdiğini söyledi.

ABD İHA'larının bir haftadan uzun bir süredir Gazze semalarında hareket ettiği kaydedildi. Amerikan istihbaratının asıl amacının Gazze'deki rehinelerin lokasyonlarını tespit etmek olduğu öne sürüldü.

Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı saldırısında 10'u ABD vatandaşı toplamda 240'tan fazla sivil rehine olarak Gazze topraklarına götürülmüştü.

ABD Özel Kuvvetleri envanterinde bulunan MQ-9 Reapers tipi hava araçlarının saldırıdan birkaç gün sonra Gazze semalarında uçmaya başladığı ifade edildi.

İSRAİL ORDUSUNA DESTEK VERİLMİYOR

New York Times'ta yer alan bilgilere göre ABD ordusu daha önce Gazze üzerinde hiç drone uçurmamıştı. Pentagon yetkilileri gözetleme uçuşlarıyla sahadaki İsrail ordusuna destek sağlanmıyor.

GAZZE'YE GÖKYÜZÜNDEN TAKİP

Flightradar'daki verilere göre en az altı adet MQ-9 Reapers 7000 - 8000 metre yükseklikten Gazze'yi izliyor.

MQ-9 Reapers, ABD ordusu için geliştirilen ilk nesil avcı-vurucu drone. Zaman içerisinde imha görevlerinden ziyade gözetleme görevlerinde kullanılmaya başlandı. Çok gelişmiş sensörlere ve kameralara sahip olan MQ-9 Reapers, 20 saatten uzun bir süre havada kalabiliyor. ABD daha önce bu İHA'ları Irak, Afganistan ve Suriye gibi yerlerde hem saldırı hem istihbarat toplama amacıyla kullandı.