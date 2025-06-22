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ABD'nin İran'a saldırısı sonrası İsrail'den patlama sesleri yükseldi

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ABD savaş uçaklarının İran'ın nükleer tesislerini bombalamasının ardından İsrail'in Tel Aviv ve Hayfa kentlerinden patlama sesleri yükseldi.

İsrail ile İran arasındaki çatışmalara ABD de katıldı. ABD savaş uçakları, İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine saldırı düzenledi. Fordo nükleer tesisinin zarar gördüğü bildirildi. 

İRAN, İSRAİL'İ VURDU

ABD'nin saldırısı sonrası İran'dan İsrail'e misilleme geldi. İsrail'in Tel Aviv ve Hayfa kentlerinden patlama sesleri yükseldi. 

İRAN: BU SABAHKİ OLAYLARIN ÇİRKİN VA KALICI SONUÇLARI OLACAK

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine düzenlediği hava saldırısı sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Arakçi açıklamasında Birleşmiş Milletler (BM) ve üye devletlerini alarma geçmeye çağırdı.

Arakçi açıklamasında, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın barışçıl nükleer tesislerine saldırarak BM tüzüğünü, uluslararası hukuku ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nı ciddi şekilde ihlal etti. Bu sabahki olaylar çirkin ve kalıcı sonuçları olacak. BM'nin her bir üyesi bu son derece tehlikeli, kanunsuz ve suç teşkil eden davranıştan dolayı alarma geçmelidir. BM tüzüğü ve meşru bir şekilde kendini savunmaya izin veren hükümleri uyarınca İran, egemenliğini, çıkarlarını ve halkını savunmak için tüm seçenekleri saklı tutmaktadır." ifadelerini kullandı. 

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DHA

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Etiketler İsrail İran tel aviv patlama
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