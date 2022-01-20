ABD'nin sivil katliamının görüntüleri ortaya çıktı

ABD Savunma Bakanlığı, Afganistan'da 7'si çocuk 10 sivilin ölümüne yol açan SİHA saldırısına ait görüntüleri yayınladı.

ABD'nin Afganistan'da düzenlediği ve 10 sivilin ölümü ile sonuçlanan drone saldırına ait görüntüler ortaya çıktı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) saldırı anına ait görüntüleri paylaştı. New York Times, görüntüleri ABD Merkez Komutanlığına karşı Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası davası yoluyla elde etti ve ardından Pentagon'dan alınan görüntüleri web sitesinde yayınladı.

Bu karar sonrası Pentagon'un başlangıçta savunduğu ancak daha sonra trajik bir hata olarak adlandırdığı 29 Ağustos saldırına ait görüntüler ilk defa kamuoyu ile paylaşılmış oldu.

Söz konusu video iki MQ-9 Reaper insansız hava aracının bir sivil araca füzenin gönderdiği an ve sonrasındaki saldırı sahnesini gösteren yaklaşık 25 dakikalık görüntüleri içeriyor.

Saldırı 29 Ağustos'da, ABD öncülüğündeki güçler Kabil'den çekilirken ABD istihbaratının verdiği bilgi üzerine DEAŞ'ın yerel kolu ile bağlantısı olduğu sanılan bir aracı hedef almıştı.

Olayda, aracı kullanan bir yardım görevlisi ile ailesinden yedisi çocuk, 10 kişi ölmüştü.

ABD Merkezi Kuvvetler Komutanı General Kenneth McKenzie, olay sonrasında saldırıyı "trajik bir hata" olarak nitelendirilmişti.

13 ABD ASKERİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

ABD'nin düzenlediği insansız hava aracı saldırısından birkaç gün önce bir suikast bombacısı Kabil havaalanı dışında yaklaşık 170 sivil ve 13 ABD askerini öldürmüştü

ABD kuvvetleri daha sonra yardım görevlisi Zamairi Ahmadi'nin aracını hedef almış, Ahmadi, aracını, havaalanına 3 kilometre yakınlığında olan evinin önüne çekerken saldırıya uğramıştı.

Daha önce DEAŞ'ın in yerel kolu olan Horasan grubu ile ilişkilendirilen bir binada görülen aracın hareketleri şüpheli bulunmuştu.

Hava aracının saldırısından sonra meydana gelen patlama, ABD yetkililerine başlangıçta araçta patlayıcı madde bulunduğunu düşündürtmesine rağmen, yapılan araştırma bunun büyük olasılıkla olay yerindeki bir gaz tankından kaynaklandığını ortaya çıkarmıştı.