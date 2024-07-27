ABD'nin Suriye üssüne füzeli saldırı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus için yaptığı tahliye çağrısına Suriye'den yanıt geldi. Hizbullah'a bağlı güçler tarafından gerçekleştirilen füze saldırıları, Suriye'nin doğusunda bulunan ABD üslerini hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin güney bölgesinde yer alan en büyük şehir Han Yunus için tahliye çağrılarında bulunan İsrail, bölgedeki katliamın şiddetini her geçen gün artırıyor. Şehirde yaşayan yaklaşık 200 bin kişinin farklı bölgelere gitmek zorunda kaldığı belirtilirken, İsrail'in katliamın dozunu artırması üzerine Suriye'de bulunan ABD üslerine füze saldırısı düzenlendi. ABD ÜSLERİNDEN DUMAN ÇIKTI Hizbullah'ın yoğun olduğu bölgelerden gönderilen füzeler Suriye'nin doğusunda bulunan ABD'ye ait askeri üsleri hedef alırken, saldırı sonucunda üslerden duman çıktığı görüldü.