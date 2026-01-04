  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD'nin Venezuela saldırısının bilançosu ortaya çıktı

ABD'nin Venezuela saldırısının bilançosu ortaya çıktı: Çok sayıda ölü var

ABD'nin Venezuela saldırısının bilançosu ortaya çıktı: Çok sayıda ölü var
Güncelleme:

ABD ordusunun Venezuela'ya yönelik saldırılarında en az 40 kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

ABD ordusunun dün Venezuela'da gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin bilanço ortaya çıktı. ABD merkezli gazete New York Times'ın üst düzey Venezuelalı yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ülkedeki sivil ve askeri tesislere yönelik düzenlenen hava saldırılarında, askeri personel ve siviller de dahil olmak üzere en az 40 kişi hayatını kaybetti.

Operasyon hakkında bilgi veren ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki ABD'li yetkili, Maduro'yu yakalamaya yönelik genel operasyonda yaklaşık 6 askerin yaralandığını belirtti.

Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştı

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil Pinto, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Caracas'taki sivil ve askeri tesislere saldırdığını söylemişti. Washington'un eylemlerini askeri bir saldırı olarak kınayan Pinto, ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik saldırıyı doğrulamış, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi hakkında New York'ta iddianame düzenlenerek suç duyurusunda bulunulduğunu söylemiş, Venezuela devlet başkanı hakkında uyuşturucu ve silah suçlamalarıyla ilgili iddianame hazırlandığını bildirmişti. Maduro ve eşi, ilk olarak ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA) New York genel merkezine götürülmüş, burada kimlik tespiti, parmak izi ve resmi gözaltı işlemleri yapılmıştı. İkili daha sonra ise Brooklyn'de bulunan New York Metropolitan Federal Gözetim Merkezi'ne getirilmişti. ABD basını, Maduro ve eşinin Pazartesi günü Manhattan'da bulunan New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılmasının planlandığını iddia etmişti.

''Dizi gibi izledim'' demişti... Trump o fotoğrafları paylaştı!''Dizi gibi izledim'' demişti... Trump o fotoğrafları paylaştı!Haber
ABD'nin alıkoyduğu Maduro ve eşi New York'a götürüldüABD'nin alıkoyduğu Maduro ve eşi New York'a götürüldüHaber

 

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Dünya devleri altın ve gümüş tahminlerini açıkladı, İslam Memiş 2026'nın yatırım stratejsini duyurdu
Dünya devleri altın ve gümüş tahminlerini açıkladı, İslam Memiş 2026'nın yatırım stratejsini duyurdu
Gözü dönmüş psikopat 11 yaşındaki kızı kovalayıp sığındığı markette darbedip bıçakladı!
Gözü dönmüş psikopat 11 yaşındaki kızı kovalayıp sığındığı markette darbedip bıçakladı!
Tam 10 gündür kayıp olarak aranıyordu... Acı haber bugün geldi!
Tam 10 gündür kayıp olarak aranıyordu... Acı haber bugün geldi!
Kömürlükteki yaşlı kadın cinayetinde katil yine çok tanıdık çıktı!
Kömürlükteki yaşlı kadın cinayetinde katil yine çok tanıdık çıktı!
Güler misin, ağlar mısın ? Türkiye'nin bu köyü yaklaştıkça uzaklaşıyor...
Güler misin, ağlar mısın ? Türkiye'nin bu köyü yaklaştıkça uzaklaşıyor...
Türkiye'nin dünyaca ünlü sahilinde asbestli gemi rezaleti!
Türkiye'nin dünyaca ünlü sahilinde asbestli gemi rezaleti!
Balık tutmak isteyen balıkçıların oltasına süpriz bir canlı takıldı
Balık tutmak isteyen balıkçıların oltasına süpriz bir canlı takıldı
Hava durumu raporu açıklandı: Kar gidiyor, yağmur, fırtına ve don geliyor: Hava sıcaklıkları artacak
Hava durumu raporu açıklandı: Kar gidiyor, yağmur, fırtına ve don geliyor: Hava sıcaklıkları artacak
Etiketler abd venezuela askeri müdahale saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çin'den ABD'ye ''Maduro'' çağrısı Çin'den ABD'ye ''Maduro'' çağrısı İki haftadan uzun süren öksürüğe aman dikkat: ''Üşüttüm, sigaradandır'' deyip geçmeyin İki haftadan uzun süren öksürüğe aman dikkat: ''Üşüttüm, sigaradandır'' deyip geçmeyin Lodos fırtınası ortalığı savaş alanına çevirdi! Lodos fırtınası ortalığı savaş alanına çevirdi! Bahçeli'den ABD'nin Venezuela operasyonuna dikkat çeken tepki Bahçeli'den ABD'nin Venezuela operasyonuna dikkat çeken tepki Görüntüler İstanbul'dan! Yollar çarpışan araba pistine döndü Görüntüler İstanbul'dan! Yollar çarpışan araba pistine döndü Türkiye'nin Milli Elektrikli Hızlı Tren'i raylara iniyor! Türkiye'nin Milli Elektrikli Hızlı Tren'i raylara iniyor! İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de nokta operasyon İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de nokta operasyon Elazığ'da peş peşe deprem! Sarsıntıya düğün salonunda yakalandılar Elazığ'da peş peşe deprem! Sarsıntıya düğün salonunda yakalandılar ''Dizi gibi izledim'' demişti... Trump o fotoğrafları paylaştı! ''Dizi gibi izledim'' demişti... Trump o fotoğrafları paylaştı! MKE Çankırı Silah Fabrikası kapatılıyor mu? Resmi açıklama geldi MKE Çankırı Silah Fabrikası kapatılıyor mu? Resmi açıklama geldi
Beyaz gelinliğini giyen Uzungöl'de masalsı görüntüler Beyaz gelinliğini giyen Uzungöl'de masalsı görüntüler Önce kuvvetli fırtına ardından yalancı bahar geliyor! Hava sıcaklığı 20 dereceye çıkacak Önce kuvvetli fırtına ardından yalancı bahar geliyor! Hava sıcaklığı 20 dereceye çıkacak Boğazda ceset bulundu: ''Canlı mısın hey yaşıyor musun?'' Boğazda ceset bulundu: ''Canlı mısın hey yaşıyor musun?'' Dev holdingin kurucusu olan ünlü iş insanı hayatını kaybetti Dev holdingin kurucusu olan ünlü iş insanı hayatını kaybetti ABD'nin alıkoyduğu Maduro ve eşi New York'a götürüldü ABD'nin alıkoyduğu Maduro ve eşi New York'a götürüldü ABD'nin Maduro operasyonuna AK Parti'den ilk tepki ABD'nin Maduro operasyonuna AK Parti'den ilk tepki