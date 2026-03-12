ABD’ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisinde yangın: 2 yaralı

ABD'nin Orta Doğu’da görev yapan en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'da meydana gelen yangınla ilgili detaylar netleşti. ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (NAVCENT), olayın herhangi bir muharebe veya dış müdahale ile ilgisi olmadığını, teknik bir arızadan kaynaklandığını açıkladı.

Orta Doğu’da görev yapan ABD'nin en gelişmiş uçak gemisi USS Gerald R. Ford'da bugün yerel saatle teknik bir yangın paniği yaşandı. ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yangın geminin ana çamaşırhane bölümünde meydana geldi. Olayın bölgedeki jeopolitik gerilimler ve İran'a yönelik "Destansı Öfke Operasyonu" ile ilişkilendirilmemesi gerektiğinin altı çizildi. Donanma yetkilileri, geminin tahrik sisteminin hasar görmediğini ve uçak gemisinin tamamen faal durumda olduğunu duyurdu. Denizcilerin Durumu İyi Yangın sırasında hafif şekilde yaralanan iki denizcinin gemideki sağlık ekipleri tarafından müdahale altına alındığı belirtildi. Yetkililer, denizcilerin hayati tehlikesi bulunmadığını ve durumlarının stabil olduğunu paylaştı. İHA