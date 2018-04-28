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  3. 28 Nisan 2018 11:17

ABD'ye büyük şok ! Milyonluk füzeyi esir aldılar

ABD'nin Suriye'deki Esad güçlerine yolladığı Tomahawk füzesi patlamayınca Rusya harekete geçti.

ABD'ye büyük şok ! Milyonluk füzeyi esir aldılar
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ABD'nin Nisan başında Suriye'deki Esed güçlerine yönelik düzenlediği operasyonda kullanılan Tomahawk füzelerinden biri infilak etmemiş olması üzerine Rus makamlar harekete geçti. Uzmanlar 'esir' olarak tanımladığı füzeyi deney tavşanı olarak kullanacak ve savunma mekanizmasını araştıracak.

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye düzenledikleri füzeli saldırıda ele geçirilen füze parçalarının arasında arızalandığı için hedefine ulaşamayan bir Tomahawkfüzesini incelemeye alıyor.

'İmha etmeyi öğreneceğiz'

Sputnik'in haberine göre; Popular Mechanics uzmanları, ele geçirilen füzelerin gerçek değerinin, Moskova'nın rakibinin silahını inceleyerek onu imha etmeyi öğrenmesinden ibaret olduğunu ifade etti.

Ele geçirilen füzelerin ‘deney tavşanları' olarak kullanılacağı belirtilen haberde, öncelikle deneme standında füzenin hedefe kilitlenme sistemlerinin komutlarının incelendiğini ve bunun ‘esir füzenin' uzun ölümünün sadece başlangıcı olabileceği kaydedildi.

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