ABD'ye gidip cinsel içerikli film yıldızı olan Türk öğretmenden olay sözler

Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek cinsel içerikli film yıldızı olan öğretmenin Türkiye hakkında kullandığı ilginç ifadeler dikkat çekti.

Alara isimli bir kadın, Türkiye’den ayrılıp Amerika’ya gittikten sonra cinsel içerikli film yıldızı olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda kaydedilen bir videosu yeniden gündem olan kadının bu videoda kullandığı ifadeler hayli dikkat çekti.

TÜRKİYE İÇİN İLGİNÇ İFADELER KULLANMIŞ

Öğretmenin, Türkiye hakkında ilginç ifadeler kullandığı da ortaya çıktı. Buna göre Alara kod adlı kadın, söz konusu videoda “Türkiye’de kimse cinsel içerikli film izlemediğini söylüyor ancak herkes izliyor” ifadelerini kullanıyor.

ADAMIN TEPKİSİ DE DİKKAT ÇEKİCİ

Bu sırada kadının karşısında oturan adam ise “Türkiye sandığım gibi bir yer değilmiş” ifadelerini kullanıyor. Söz konusu diyalog sosyal medyada kullanıcılarının da tepkisini çekti.