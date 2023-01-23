  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD'ye gidip cinsel içerikli film yıldızı olan Türk öğretmenden olay sözler

ABD'ye gidip cinsel içerikli film yıldızı olan Türk öğretmenden olay sözler

ABD'ye gidip cinsel içerikli film yıldızı olan Türk öğretmenden olay sözler
Güncelleme:

Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek cinsel içerikli film yıldızı olan öğretmenin Türkiye hakkında kullandığı ilginç ifadeler dikkat çekti.

Alara isimli bir kadın, Türkiye’den ayrılıp Amerika’ya gittikten sonra cinsel içerikli film yıldızı olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda kaydedilen bir videosu yeniden gündem olan kadının bu videoda kullandığı ifadeler hayli dikkat çekti.

TÜRKİYE İÇİN İLGİNÇ İFADELER KULLANMIŞ

Öğretmenin, Türkiye hakkında ilginç ifadeler kullandığı da ortaya çıktı. Buna göre Alara kod adlı kadın, söz konusu videoda “Türkiye’de kimse cinsel içerikli film izlemediğini söylüyor ancak herkes izliyor” ifadelerini kullanıyor.

ADAMIN TEPKİSİ DE DİKKAT ÇEKİCİ

 Bu sırada kadının karşısında oturan adam ise “Türkiye sandığım gibi bir yer değilmiş” ifadelerini kullanıyor. Söz konusu diyalog sosyal medyada kullanıcılarının da tepkisini çekti. 

Etiketler ABD TÜRK öğretmen film
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Muhalefetin adayı için bombayı Oğuzhan Uğur patlattı
İstanbul'da cami avlusunda sevişme rezaleti!
Türkiye'nin en büyük millet bahçesi için geri sayım
Yine yeniden imar affı için tarih verildi
Nihat Doğan bebeğinin yüzünü gösterdi
Erdoğan ve Abdullah Gül hakkında olay iddia
O cezalar siliniyor, borçlar yapılanıyor! İşte yeni borç yapılandırmasının ayrıntıları
Yeni salgın Türkiye'de, vaka sayıları çığ gibi artıyor!
Ayçiçek yağına beklenen indirim geldi! İşte yeni fiyat listesi
Bedia Akartürk 20 yaş gençleşti! Son halini gören inanamadı