SON DAKİKA
VAKA VE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR! İŞTE SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS TABLOSU
Vaka ve ölü sayısı artıyor! İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu
Vaka ve ölü sayısı artıyor! İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın şartlarına rağmen üretime ara verilmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın şartlarına rağmen üretime ara verilmedi
Sağlık çalışanlarına müjde! Yıl sonuna kadar ücretsiz
Sağlık çalışanlarına müjde! Yıl sonuna kadar ücretsiz
Yasakların geri döndüğü il sayısı 49'a yükseldi! İşte tam liste
Yasakların geri döndüğü il sayısı 49'a yükseldi! İşte tam liste
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 29 Ağustos 2020 16:06

ABD'yi karıştıran ses kaydı! Trump'ın yiğeni servis etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın ablası Maryanne Trump Barry’nin, İvanka ve Eric Trump hakkında konuştuğu ses kaydı gündeme bomba gibi düştü.

ABD'yi karıştıran ses kaydı! Trump'ın yiğeni servis etti
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

ABD Başkanı Donald Trump ve çocuklarına aile içinden gelen eleştirilere bir yenisi daha eklendi.Trump’ın yeğeni Mary Trump tarafından servis edilen ikinci ses kaydında, Trump’ın kız kardeşi Maryanne Trump Barry’nin Ivanka’ya ‘küçük Donald’, Eric’e ‘moron’ dediği ortaya çıktı. Mary Trump, Trump’ın kız kardeşi Maryanne Trump Barry ile olan ses kayıtlarını uluslararası haber kanalı MSNBC’in ‘The Reidout’ programında paylaştı. Paylaşılan ses kayıtlarında, 2018 yılında Trump yönetiminin göçmen çocukları ailelerinden ayırdığı haberleri çıktığı gün, Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın çocuklarından biriyle poz verdiği ‘duyarsız’ Instagram paylaşımı nedeniyle Ivanka’yı eleştirdiği belirtildi.

'O LANET IVANKA...'
Barry’nin ses kayıtlarında, “O lanet Ivanka fotoğrafı Instagram’a koyduğunda günün büyük haberi çocukların ailelerinden nasıl koparıldığıydı. Samantha Bee’yi daha önce hiç duymamıştım, dediğini suçlayamam” ifadelerini kullandığı belirtildi. Televizyon sunucusu Samantha Bee, paylaştığı fotoğraf için Ivanka’ya hakaret ederek, onu sert bir şekilde eleştirmiş ve daha sonra da kullandığı dil için özür dilemişti.
Başka bir konuşmada ise Marry Trump ve Barry’nin, Eric Trump hakkında konuştuğu ve Barry’nin Eric’e ‘moron’ dediği ifade edildi. Ayrıca Barry’nin, Eric’in herkesin önünde ‘moron’ durumuna düştüğünü ve bunun da Ivanka’nın ‘umurunda olmadığını’ belirterek, Ivanka’ya ‘küçük Donald’ dediği belirtildi. Başka bir konuşmada ise Barry’nin, kendi kardeşi Başkan Trump’ı eleştirerek, “Kendisinden başka kimseyi umursamıyor” ve “Ucuz, tıpkı babası gibi” dediği ifade edildi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
abd , ses , ses kaydı , ivanka
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM