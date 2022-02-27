AB'nin Rusya yaptırımları belli oldu: Putin'e artık yağmurlu havada su yok!

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Ukrayna'yı işgal harekatına devam eden Rusya'ya yönelik alınan yeni kararları açıkladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen "Hava sahamız her Rus uçağına kapanacaktır. Buna oligarkların özel jetleri de dahil." dedi. Von Der Leyen, Belarus'a yeni yaptırımların uygulanacağını belirtti. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, "Rus medyası AB'de artık yayın yapamayacak" dedi.

Leyen yaptığı açıklamada, "Rus Russia Today ve Sputnik kanalları da kapatılacak. Putin'in savaşını meşrulaştırmak için yalanlarını yayamayacaklar. Diğer saldırganı da hedef alacağız. Lukaşanko'nun rejimini de hedef alacağız yeni bir yaptırım paketiyle. Yeni sektörlerle ilgili kısıtlayıcı tedbirler uygulayacağız. Rusya ile kullanılan ürünlerine de yasak getireceğiz. Ayrıca savaşa destek sağlayan Belarus vatandaşlarına da yaptırımlar getireceğiz. Hava sahamız Rus uçaklarına kapanacak" ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell yaptığı açıklamada, "Rus Nükleer Güçleri'nin yüksek alarm seviyesini getirildiğini belirtmek gerekiyor. Putin'in savaşı yalnızca Ukrayna'ya yönelik değil. Ukrayna ordusunu desteklemek zorundayız, Çünkü eşi benzeri görülmemiş bir dönemden geçiyoruz. Bu burada bitmeyecek. Tarihimizde ilk kez Avrupa Birliği üçüncü bir ülkeye silah verecek." dedi.