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Açıklanan koronavirüs vakası olmamasına rağmen aşı yaptırmak zorunlu!

Açıklanan koronavirüs vakası olmamasına rağmen aşı yaptırmak zorunlu!

Türkmenistan’da açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası olmamasına aşı yaptırmak zorunlu hale getirildi.

Türkmenistan hükümetine bağlı "Tarafsız Türkmenistan" adlı gazetenin Türkmenistan Sağlık Bakanlığına dayandırdığı açıklamada, ülkedeki tüm vatandaşların salgınla mücadelede sorumluluk sahibi oldukları belirtildi.

18 YAŞINDAN BÜYÜKLERE ZORUNLU

Buna göre, ülkede aşılama sürecinde yeni düzenlemeler getirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Alerjik bir sorunu olmayan 18 yaşından büyük tüm vatandaşların aşılanması mecburi hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Türkmenistan'da bugüne kadar Kovid-19 vakası açıklanmamıştı. Buna rağmen ulaşım ve hizmet sektörleri gibi bazı alanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor. 

Etiketler aşı korona koronavirüs
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