Adım adım barışa... Trump, İran'la anlaşma için yeni tarih verdi!

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail medyasına yaptığı açıklamada İran ile yürütülen müzakerelerde hafta sonu veya pazartesi gününe kadar tarihi bir barış anlaşması imzalanabileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den gelen peş peşe açıklamalar, iki ülke arasında yürütülen tarihi müzakerelerde artık sona gelindiğini gösteriyor. ABD Başkanı Trump, İsrail medyasına verdiği özel demeçte, İran ile beklenen barış anlaşmasının bu hafta sonu veya en geç pazartesi günü imzalanabileceğini uluslararası kamuoyuna duyurdu.

Trump, Arakçi'nin Mesajlarını Olumlu Buldu

Diplomasi trafiğinin hızlandığı bu kritik süreçte Trump, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin süreçle ilgili verdiği ılımlı mesajları değerlendirdi. İranlı Bakan'ın açıklamalarını olumlu bulduğunu ifade eden ABD Başkanı, iki ülkenin bir anlaşmaya varma ihtimalinin daha önce hiç bu kadar yakın olmadığını teyit etti.

İran Cephesi: "İslamabad Mutabakat Zaptı'nda Sona Gelindi"

Sürecin diğer önemli aktörü İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise resmi sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin şeffaflık vurgusu yapan bir açıklama yayımladı. Trump'ın değerlendirmelerine de konu olan mesajında Arakçi, "İslamabad Mutabakat Zaptı sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı" ifadelerini kullandı.

Sürecin hassasiyetine dikkat çeken İran Dışişleri Bakanı, anlaşmanın nihayetlendirilmesi beklenirken basın mensuplarını içerik hakkında spekülasyon yapmaktan kaçınmaya davet etti. Arakçi, "Sorumlu ve şeffaf yaklaşımımız doğrultusunda tüm detaylar zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır" diyerek resmi imza sürecinin ardından gerekli tüm bilgilerin açıklanacağının garantisini verdi.

DHA