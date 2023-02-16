AFAD 7,3 metre demişti, ABD yeni rakamı verdi: 19.1 metre yer değiştirdi

ABD'nin önde gelen bilimsel kurumlarından USGS yayınladığı analizde, Türkiye'nin Kahramanmaraş'ta meydana gelen ilk depremde en fazla 7,5 metrelik, ikinci depremde ise en fazla 11,6 metrelik bir yer değiştirmeye uğradığını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Kahramanmaraş'ta meydana gelen ilk depremde 7,5 metre, ikinci depremde ise 11,6 metre maksimum yer değiştirme olduğunu açıkladı. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar ise dün yaptığı açıklamada yer değiştirmenin maksimum 7,3 metre olduğunu ifade etmişti.

(ABD verilerine göre ilk depremin büyüklüğü 7,8 ikinci depremin büyüklüğü 7,5 şiddetindedir.)

Kurum, uydu görüntüsünden faydalanarak Twitter hesabı üzerinden Kahramanmaraş'taki iki depremin fay modelini paylaştı.

AFAD 7,3 DEMİŞTİ

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin sayısal verilerine ilişkin bilgileri dün akşam paylaştı. Tatar, depremlerin derinliklerinin 8 ila 10 metre arasında değişiklik gösterdiğini ve deprem nedeniyle 7,3 metreye kadar yer değiştirme olduğunu açıklamıştı.